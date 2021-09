Cerraron Municipalidad de Areguá antes de hora para abrazarse con Cartes

Horacio Cartes llegó hasta Areguá en compañía de Santiago Peña, Ricardo “Bachi” Núñez y Pedro Alliana, para el lanzamiento oficial de la campaña del exintendente de Areguá, Humberto Denis Torres, quien buscará el rekutu por el Movimiento Concordia Colorada. El diputado cartista Tadeo Rojas también estuvo en el acto; el mismo es padrino político de Torres.

Una gran mayoría no utilizó mascarilla, tampoco se repstó el distanciamiento social y se aglomeraron en un recinto cerrado.

El acto proselitista se inició alrededor del mediodía y por esta razón el actual jefe comunal interino Julio Roberto Trinidad, colorado cartista, ordenó el cierre de la sede municipal antes de hora y todos los funcionarios fueron arreados para el acto proselitista.

Durante su discurso, Humberto Denis Torres dijo que “nunca más se irá de Areguá el Partido Colorado” y pidió su apoyo a Horacio Cartes para que pueda volver a ganar en los próximos comicios municipales que se llevarán a cabo en octubre de este año.

Humberto Torres dijo a Tadeo Rojas que desea “verlo si es posible más arriba”, pero que eso depende de Dios y la gente, y le aconsejó que siga “obrando bien”. A Santiago Peña le sugirió que “siga luchando, ya que es una joven promesa” y le dijo que es “una de las personas más inteligentes de nuestro país”.

Horacio Cartes inició un romántico discurso agradeciendo “el cariño” de los presentes. La mayoría de los presentes fueron obligados a ir, según denunciaron.

El exmandatario pidió a todos “no hablar” de otra cosa que no sea de los candidatos a intendente por el Partido Colorado.

“Cuando veía los videos de las viviendas, del asfalto, me puse a pensar que a lo mejor en esta mesa está el futuro presidente de la República y yo no lo sé”, dijo Cartes, y pidió a los presentes no hablar de otra cosa que no sea de los candidatos a la Intendencia por el Partido Colorado.

Acariciando la espalda del diputado Pedro Alliana, dijo: “A lo mejor está el futuro vicepresidente y yo no sé”, y agregó que “el cargo no es fácil”.

Dispuesto a empeñar Comuna de Areguá

“Nosotros vemos en los videos cuando entregamos una vivienda, pero les voy a confesar cómo es la realidad. Entregas cien viviendas, pero tenés que preguntarte cuánto falta. Es mucho lo que falta, la necesidad, lo que falta en salud. Y qué importante es que ustedes elijan bien sus autoridades. Y también les voy a explicar desde la presidencia cómo es. Ni un presidente puede ver ni desde el palacio ni desde Mburuvicha Róga las necesidades que tienen en cada compañía”, afirmó Cartes.

El Partido Colorado, “salvavidas” del país

Horacio Cartes, durante su discurso, dijo también que el único que podría salvar al país es el Partido Colorado.

“Recuerdo que un cumpleaños (…) dije acá que la pelea ya no es entre colorados y liberales. Acá está entre los que amamos la vida, los que amamos la familia, los que amamos los principios y valores, y aquellos que vienen con una receta de afuera, que quieren quemar iglesias, que eran los que estaban pintando el Panteón de los Héroes, y quiero decirles una cosa, no hay otro salvavidas para este país que no se llame Partido Colorado”, afirmó el expresidente.

Agregó además que durante la pandemia el Partido Colorado empleó a más de 1.500 personas “en grandes lugares”, así como también se capacitó a cientos de jóvenes para exámenes de ingreso y acceso a becas, entre otros.

“Debemos ser herramienta de todos estos jóvenes. Tenemos que ser el abrigo de aquellos que ya no pueden y necesitan de una mano solidaria. Yo les pregunto quién es más solidario que un colorado y una colorada, no hay nadie. Ustedes son los más solidarios del país, de la República”, dijo Cartes.

Recordó también que gracias al Partido Colorado visitó siete veces al Papa Francisco, que comparte incluso el pensamiento del Santo Padre y dijo que la mujer paraguaya es la más gloriosa”.

Aconsejó además a las mujeres que asistieron al acto proselitista que “debemos asumir que el mundo está cambiando, ocurren muchas cosas raras y tenemos que estar como nunca con la familia unida y cuidar de nuestros hijos y que este país siga por el camino del bien, por el camino de la moral”, manifestó.

“Qué triste es ver tantos jóvenes en el mundo que ya no les importa nada; qué triste es ver a aquel que ya no cree en nada. Y este sigue siendo en la región el país de la moral y el bastión contra todos los males que nos quieren instalar y no van a poder, porque ahí estará el murallón colorado defendiendo nuestros principios y valores”, refirió Cartes, que fue interrumpido por un hurrero que vanaglorió al político.

Alliana minimizó abrazo en horario laboral

El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), diputado Pedro Alliana, dijo que “unidos todos” el Partido Colorado es imbatible y que ya no permitirán “que la minoría siga usurpando los espacios que corresponden a la mayoría, al Partido Colorado”, indicó. Además minimizó totalmente el “abrazo republicano” en horario laboral que se llevó a cabo el pasado martes entre funcionarios públicos y Horacio Cartes, en la casa de este último.

“Vemos hoy que algunos se rasgan las vestiduras por alguna foto de unidad dentro del Partido entre senadores y don Horacio, entre candidatos a intendentes, entre senadores y diputados, pero no dicen nada porque la oposición se abrazan y se unen entre ellos, inclusive, sin unidad y criterio, sin la misma doctrina, sin los mismos pensamientos. Se unen porque hoy gana el Partido Colorado, quieren la destrucción del Partido Colorado, no porque quieren lo mejor para la República del Paraguay. Allá ellos con sus alianzas, queridos correligionarios; acá nosotros con nuestro abrazo republicano, unidos por una misma doctrina, por el amor a la República del Paraguay, por el amor al Partido Colorado”, asintió.