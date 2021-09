OGD y su hijo piden anular condena por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El abogado Claudio Lovera, defensor del exsenador cartista Óscar González Daher y su hijo, Óscar Rubén González Chaves, presentó apelación contra la sentencia del tribunal especializado en delitos económicos, integrado por los jueces Yolanda Portillo (presidenta), Jesús Riera y Yolanda Morel, que el pasado 12 de agosto condenó al exlegislador colorado a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, y al concejal de Luque que busca su reelección, a 8 años de prisión por lavado de dinero además de los dos hechos punibles ya mencionados.

Según explicó el representante legal de los condenados, la apelación presentada esta dividida en 17 apartados, en los que cuestiona varios aspectos de la sentencia dictada en contra de sus defendidos, como el hecho de que el Tribunal de Sentencia especializado haya realizado un trabajo propio para llegar a la verdad del caso, apartándose de lo que los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera probaron en el juicio oral y público.

Agregó que la falta de fundamentación de la sentencia es otro de los argumentos de la apelación; además de “otras cosas muy extrañas”. En ese sentido Lovera indicó que la parte resolutiva de la sentencia escrita, que se entregó a las partes el jueves 19 de agosto, tiene más ítem que la parte resolutiva que fue dictada el jueves 12 de agosto.

“Al leer el fallo íntegro me percaté que tenía tres ítem que no fueron leídos al momento que se dictó oralmente la sentencia. Como exige el Código Procesal Penal, yo planteé la corrección del acta y me hicieron lugar, con eso el Tribunal de Sentencia reconoce que el 12 de agosto esos ítem no estaban y aparecieron recién el 19 de agosto”, resaltó.

El abogado defensor señaló también que los jueces de sentencia modificaron los hechos atribuidos a los hoy condenados y violaron el principio de congruencia, en cuanto a la figura del enriquecimiento ilícito, teniendo en cuenta que OGD y su hijo fueron acusados por haber obtenido cheques y dinero en efectivo que fueron depositados, sin embargo el tribunal dejó de lado esa hipótesis, se posicionó en un momento posterior, que es el estado de cosas que hay en una cuenta.

Lovera remarcó que la acusación del Ministerio Público no estaba seriamente construida, no tenía elementos probatorios en conta de los acusados, y que el hecho de que el Tribunal de Sentencia haya modificado los hechos para llegar a una condena tiene como consecuencia la nulidad de todo el juicio oral.

Fiscalía no apeló el fallo

En sus alegatos finales los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera habían solicitado que Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves sean condenados a 10 años de cárcel, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.

Sin embargo, decidieron no presentar apelación contra el fallo del Tribunal de Sentencia que condenó a padre e hijo a 7 años de cárcel y 8 años de pena privativa de libertad; y absolvió de culpa y reproche al exsenador cartista del hecho punible de lavado de dinero.

Según indicó el fiscal Cabrera, para el Ministerio Público es más importante que la Cámara de Apelaciones confirme el fallo de primera instancia y no ordene el reenvío de la causa porque las dos partes apelaron.

Agregó que junto a su colega Liliana Alcaraz aguardarán el traslado de la apelación de la defensa para analizar sus cuestionamientos y evaluar si apelan la sentencia utilizando el recurso de la adhesión.

Además de las penas privativas de libertad, OGD y su hijo tienen prohibido ejercer cargos públicos por 7 años y el Tribunal de Sentencia ordenó el comiso especial de sus bienes; en el caso del exsenador colorado por la suma de G. 5.903.362.496 y de González Chaves por el monto de G. 29.237.656.115.