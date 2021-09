Producción de la Central Acaray será 70% menos de lo habitual, advierten

El jefe de la Central Hidroeléctrica Acaray admitió que esta crisis hídrica afecta sobremanera la generación de electricidad. “Estoy hace poco más de 30 años en la hidroeléctrica y no me acuerdo haber tenido una situación de afluencia tan baja. Prácticamente no tenemos afluencia a través del Acaray”, comentó.

El Ing. Barrios agregó que solo entre 35 y 40 metros cúbicos (m3/s) de agua llegan por el Acaray. “En el embalse de Yguazú prácticamente no llega agua, por eso que va bajando; lo poquito que se usa desde aquí hace que vaya reduciéndose cada vez más. Por esa razón tenemos un nivel bajo de cota en el embalse de Yguazú, como hace muchísimo no teníamos”, explicó.

Agregó que el nivel actual es de 219,30 msnm y de ahí no se mueve. En tanto, mencionó que la cota nominal del embalse es de 223 msnm. “Hoy estamos cuatro metros por debajo de la cota nominal y va para abajo, porque no estamos viendo posibilidades de reposición con las lluvias que se presentan”, dijo.

Señaló que debido a esta situación de baja afluencia, la central Acaray genera apenas durante tres horas al día con dos máquinas, con lo que llega de agua. “Luego, estaríamos utilizando nuestra reserva y esta reserva ya bastante se está viendo afectada”, agregó el Ing. Barrios.

Añadió que las máquinas que están entrando en operación son de 47 megavatios y que éstas no serían ni el 50% del total de la capacidad de producción de la usina paraguaya. “Estamos muy afectados por esta crisis hidrológica. Apenas estamos contando con un 20% de caudal para nuestra producción del total que necesitamos para seguir produciendo como siempre”, detalló.

Asimismo, el jefe de la central paraguaya puntualizó que ya venían utilizando su reserva de agua, porque la función de los embalses es proveer de esta materia prima para la generación eléctrica cuando no hay una situación hídrica favorable. “Se utiliza la reserva que se tiene en el embalse pero aguardamos que esa reserva se pueda reponer cuando vengan las épocas de lluvia. Esa época es lo que aún no aparece. Y vamos por el segundo año. El año pasado ya nos resentimos por esta situación”, expresó.

Mantenimiento

A finales de la última semana, se realizó el retiro de la compuerta de servicio stop log de descarga profunda para su mantenimiento, en la presa Yguazú. Este trabajo es realizado con equipos pesados, en apoyo al Departamento de la Central Acaray.

El Ing. Barrios manifestó que la central se encuentra en un proceso de mantenimiento preventivo electromecánico de todas las compuertas de la presa Yguazú. Explicó que las compuertas son dispositivos mecánicos que habilitan o cierran el paso de agua. “Se cuenta con una compuerta stop log de descarga profunda, que es la que en la fecha (viernes pasado) se estuvo retirando de su lugar. Se cuenta con siete compuertas stop log utilizadas para los vertederos”, especificó.

Añadió que estos son mantenimientos que se hacen cada siete años, porque traen consigo movimientos de infraestructura importantes. “Este es el inicio de una serie de actividades de mantenimiento que tenemos que realizar en la presa Yguazú”, concluyó.