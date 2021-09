La sequía y la pandemia erosionan los pagos de y a través de Itaipú al Paraguay

Según el material informativo que divulgó esta mañana la División Prensa de la Asesoría de Comunicación Social de la entidad, los pagos corresponden a los conceptos de Compensación por Cesión de Energía, Royalties, Resarcimiento a la ANDE por carga de administración y supervisión y la Utilidad de los recursos que aportó para la integración del capital de Itaipú.

La erosión más significativa de los beneficios paraguayos en Itaipú, resultante de la fuerte caída de la producción de la central binacional, provocada a su vez por la histórica bajante del río Paraná, se observa en el rubro compensación, una especie de precio, por cierto sumamente raro, que pagan desde Brasil por el excedente de la energía paraguaya en Itaipú: - 14,35%. En efecto, si en el 2020 remesaron US$ 162.277.800, este año, en el mismo lapso, recibió solo US$ 138.997.200, o sea US$ 23.280.600 menos. Recordemos que este rubro no integra costo del servicio de electricidad de la entidad binacional desde 1986.

Royalties

En cuanto a la transferencia por royalties, una suerte de alquiler que abona Itaipú a nuestro país y al Brasil por aprovechar la energía del río Paraná en su central para generar electricidad, por contradictorio que parezca, aumentó este año un 4,9% con relación a los ocho primeros meses de 2020. En efecto, de acuerdo con el material que publicaron ayer las oficinas paraguayas de Itaipú, la remesa correspondiente fue de US$ 137.331.000 en 2021, mientras que en similar período del ejercicio precedente la remesa fue de US$ 130.901.100.

El punto III.4 del Anexo C del Tratado señala que los pagos por este concepto deben realizarse mensualmente por cada GWh “generado y medido en la central eléctrica”, como la central generó menos y el pago se hace por esa unidad generada y medida, el calificativo “contradictorio”, se explica.

Los dos últimos rubros (Resarcimiento y Utilidad) son abonados a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y el cotejo de las sumas que le entregaron en ambos lapsos (enero/agosto de 2020 Vs. enero febrero de 2021), confirma la tendencia a la baja de estos pagos: - 3,4%, US$ 35.578.900 este año y US$ 36.844.500 en el ejercicio anterior.

Remesas de agosto confirman la tendencia

Si comparamos, finalmente, las remesas que hizo la binacional solo en agosto, concluiremos que la tendencia al achicamiento de los beneficios paraguayos en Itaipú se confirma. Si el cotejo engloba los totales de ambos ejercicios concluiremos que la reducción de los pagos fue del 21%; si optamos por el desglose, veremos que, en este caso, las transferencias por los tres beneficios se contrajeron: compensación un un 22%, royalties en un 13%y pagos a la ANDE en un 15%.

