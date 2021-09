Jubilados que no estén censados no cobrarán beneficio adicional

La gerenta de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Cecilia Rodríguez, contó que ya finalizaron oficialmente el censo a los pensionados, con el fin de actualizar datos. No obstante quienes aún no hayan hecho el trámite aún se pueden seguir acercando. La funcionaria advirtió que quienes no tengan su censo al día no cobrarán el beneficio adicional (aguinaldo).