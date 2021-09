Fiscalía pidió informe a Engineering sobre “problemático” molino de la INC

Hace casi dos años que la fiscalía inició una investigación sobre posibles hechos punibles en la ejecución de los US$ 80 millones provenientes de la colocación de los bonos soberanos en la INC, pero hasta hoy no hay imputados. Fiscal informó ayer que pidieron un informe a la firma Engineering, que proveyó un costoso molino “chino” a la planta de Villeta, que tiene constantes fallas.