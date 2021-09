Consejo de Administración de Itaipú sigue sin definir sobre tarifa y otros temas

Itaipú informó ese viernes 27 de agosto que la determinación de posponer la reunión fue mocionada a los efectos de concretar la sesión en formato presencial para el tratamiento, entre otros temas, de la homologación del consorcio binacional adjudicado para ejecutar el Plan de Actualización Tecnológica (PAT) de la central hidroeléctrica, concretamente, el Objeto 1 que comprende tres lotes, informó la entidad.

El proceso que la binacional debía homologar incluye el suministro de equipos, materiales, obras, servicios y entrenamiento previstos para los siguientes sistemas: Unidades Generadoras, Control Centralizado, Servicios Auxiliares Eléctricos y Mecánicos, Subestación GIS 500 kV, y Presa y Vertedero.

Lea más: La reunión del Consejo de Administración de Itaipú se pospuso para otra fecha, pero de forma presencial

Cabe mencionar que ese día se debía dar a conocer a los grupos empresarios adjudicados con los contratos de actualización tecnológica de la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI), que conforman el citado Objeto 1, con los lotes 1 (empresas brasileñas), 2 y 3 (empresas paraguayas).

Consultado sobre una nueva fecha y si no se juntarían la reunión pospuesta con la programada para octubre próximo, el consejero Eduardo Viedma respondió que no se juntaría con la plenaria de octubre, a no ser que al pleno del Consejo así le parezca mejor. “En principio es una reunión presencial dentro de setiembre”, indicó.

Lea más: Itaipú podría arrancar el 2022 con tarifa reducida

Sobre la definición de la tarifa para el 2022, que según un documento conocido como Determinación, en este caso Nº 0001 /2021, que cobró estado público en el último taller Itaipú 2023 de la Federación de Trabajadores del Sector Energía del Paraguay (Fetrasep), el costo del servicio de electricidad de la entidad paraguayo/brasileña correspondiente al 2022 debería haber sido aprobado por su Directorio Ejecutivo el 7 de setiembre, en tanto que su Consejo de Administración deberá hacer lo propio el 29 de este mes.

“En cuanto a la tarifa, me gustaría que converses con el director técnico o el director general”, respondió Viedma al ser preguntado sobre ese punto.