Harms no cree que homicidio en Itakyry haya sido por odio hacia la ANR

Aguilera fue asesinado el lunes 20 en horas de la noche en Itakyry, Alto Paraná. Los supuestos autores fueron el actual concejal y candidato a intendente por la Alianza Itakyry Primero (Tekojoja con PLRA), Luis Carlos Acosta, y su padre, Bernardo Joaquín Acosta (candidato a concejal), quienes están prófugos.

Lea más: A balazos, matan a candidato colorado a concejal de Itakyry

Según la Policía, el enfrentamiento se dio porque Aguilera estaba escuchando la polca del Partido Colorado a volumen alto. Sin embargo, testigos del hecho indicaron que, además, hubo un enfrentamiento por la politización de insumos enviados por el Ministerio de Agricultura, ya que el fallecido era hermano de Bettina Aguilera, viceministra del MAG.

Lea más: Asesinato de candidato en Itakyry habría sido por la música: “Estaba escuchando la polca Colorado”

Comunicado del Partido Colorado

La ANR publicó ayer un comunicado en repudio por el hecho y desde allí se intenta instalar que el homicidio de Aguilera fue un crimen de odio por el mero hecho de que se trataba de un candidato colorado.

Lea más: Crimen de candidato a concejal: incidente se originó por presunta politización de insumos

“No quiero entrar a especular, es muy delicado el tema. Según los reportes, fue por cuestiones políticas. Tal vez sea circunstancia de una rivalidad que viene de antes. Por los antecedentes de ese señor (Luis Carlos Acosta), es una persona muy involucrada en las invasiones de ese sector, pero me parece que llevar (el enfoque del crimen) hacia la destrucción de la ANR no corresponde”, dijo este miércoles al respecto el diputado Walter Harms en conversación con ABC Cardinal.

Para el legislador, será la justicia la que determine qué ocurrió en Itakyry. “Dejo clara mi posición: lamento la pérdida de la vida de una persona muy joven; yo no lo conocía. Puedo entender que este asesinato es parte de la brutalidad de un ser humano que no sé qué mierda puede tener en la cabeza, porque estaba escuchando una polca. Creo que la justicia puede determinar la responsabilidad de quienes hoy están prófugos. Repudio eso, pero no tengo responsabilidad de quien escribe (el comunicado)”, indicó Harms al referirse a la nota, de la cual dijo también que “tiene muchos errores de sintaxis”.

En las redes sociales también varios sectores del Partido Colorado pretenden vincular e instalar el suceso con un “odio” hacia el partido a través de la campaña “#ANRNuncaMás”, una decisión política que se da en plena campaña para las elecciones municipales que se realizarán el próximo 10 de octubre.

El Partido Colorado se pronuncia ante el fallecimiento del Ing. Carlos Aguilera Candidato por la Lista 1 a Concejal del Distrito de Itakyry, Alto Paraná y asimismo se declara 3 días de duelo partidario. pic.twitter.com/NQLaBFLMpv — ANR - Paraguay (@ANRParaguay) September 21, 2021

Registro de afrodescendientes, un absurdo

Diputados debe tratar hoy un proyecto de ley “Que establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia personas afrodescendientes”, que fue aprobado por Senadores.

Uno de los artículos del documento determina que se establezca un “Registro Nacional de Personas Afrodescendientes, dependiente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)”.

Harms dijo al respecto que es “absurdo”, “ridículo” y “absolutamente inadmisible” que se estudie una ley contra la discriminación que, a su vez, discrimine al registrar a personas afrodescendientes. “Es una boludez, es buscar algo que no existe (discriminación hacia afrodescendientes) en Paraguay”, finalizó el diputado.