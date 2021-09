Asesinato a candidato en Itakyry habría sido por la música: “estaba escuchando la polca colorado”

De acuerdo a los primeros datos obtenidos anoche tras el crimen del candidato colorado Carlos Aguilera, la discusión que derivó en el homicidio se inició “por la música”, detalló el comisario Édgar Romero, de Itakyry, distrito de Alto Paraná.

El jefe policial detalló que recibieron el reporte desde el tinglado municipal, donde se encontraba la víctima verificando una carga de balanceados de gallinas y precisamente enfrente los miembros de la oposición se encontraban terminando un encuentro político.

“El fallecido estaba escuchando música, la Polca Colorado puso, y justamente ahí enfrente queda la radio de Luis Acosta, que es candidato a Intendencia (por la oposición). Ahí empezó el problema, se pidió que se apague la música que estaba a alto volumen. Se pelearon, se empujaron y ahí desde la multitud de la gente hubo el disparo”, añadió.

Indicó que no se sabe aún quién efectuó el disparo pero los principales sospechosos son Luis Acosta, Gustavo Acosta y Joaquín Acosta (padre de los primeros dos). Los tres se encuentran prófugos actualmente. “Se hizo el allanamiento en horas de la madrugada y ya no se los encontró. Se dieron a la fuga y están con paradero desconocido (...) Nos recibió la esposa de ese Joaquín y por miedo ellos decidieron alejarse, me dijo la señora”, agregó.

Así también, contó que la víctima recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el lado izquierdo del abdomen, por lo cual llegó ya en muy grave estado hasta el Hospital de la Fundación Tesãi del Área 2 de Ciudad del Este, donde se produjo su deceso.