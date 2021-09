Repudian chantaje de importadores que piden Afidi para ingreso de papa a cambio de cebolla nacional

La nota de la coordinadora, que preside Koichi Uesugui, señala que nuevamente el mezquino actuar de un conocido grupo de importadores, a modo de chantaje, ofrece comprar la producción nacional de cebolla, a cambio de contar con el permiso para importar papa de la Argentina.

Reiteran que los productores no van a permitir que jueguen con sus necesidades, tampoco permitirán el abierto manoseo a su dignidad, ya que la Mesa Coordinadora, se instaló para garantizar la buena comercialización de la papa y cebolla.

Dicen que es hora que este tipo de mecanismos de presión, en detrimento al sufrido productor nacional, tenga un punto final y que se apliquen las medidas y sanciones legales a los que no apoyan la producción nacional y a los que están permitiendo el contrabando de cebolla. Reclaman el apoyo de las autoridades nacionales y siguen brindando el respaldo al ministro de Agricultura, Moisés Santiago Bertoni, por no autorizar hasta el momento el ingreso de cebolla.

Afidi para ingreso de papa afectará a productores

El productor Rodolfo Vargas manifestó que este tipo de chantaje es peligroso porqué puede dejar un precedente nefasto en nuestro país y puede matar la producción nacional. Explicó que en Acahay y La Colmena, desde la próxima semana ya van a tener producción de papa y si se les otorga las 60 Afidis que piden los importadores, van a traer como 1.800.000 kilos de papa y va saturar todo el mercado nacional.

Agregan, que los productores locales ya no van a tener de nuevo a quién vender y se va tener el mismo problema, que ahora están tropezando los productores de cebolla, que no consiguen mercado y si consiguen le quieren comprar a G.2500 el kilo y eso no compensa el costo de producción.

En la zona se tiene actualmente más de 7 millones de kilos de cebollas que comercializar, y no están pudiendo vender, porque por más que los importadores no tenga Afidi, no se ataja el contrabando, y los depósitos en Asunción están saturados de cebollas extranjeras.

Las autoridades de la fiscalía y de la Corte Suprema deben ser implacable en la aplicación de la ley N°6417/2019, que modifica y amplía el Código Aduanero, indicaron los productores.

Dijo que están aguardando mantener una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para exigir que los que deben controlar el ingreso de productos y los responsables de la justicia sean implacables con los contrabandistas para que la producción nacional pueda subsistir.

El viernes último los productores de cebolla realizaron el cierre de ruta en reclamo del cese del contrabando, pero hasta ahora no consiguen respuestas y siguen esperando poder comercializar su producción.