Giuzzio sobre atentados: “No tengo esa visión tan fatalista de los hechos”

El titular del Ministerio del Interior relató primeramente que la Policía Nacional, al recibir la primera denuncia del capitán de Navío Humberto Ismael Fleitas Giménez, dedujo que fue un intento de asalto, por todos los elementos que tenían en ese entonces. “Se hizo un análisis de la conducta y antecedentes de vida del personal militar y no surgió ningún indicio que apuntara que esté vinculado a una organización criminal”, consideró.

Lo llamativo es que, según lo declarado por Giuzzio, los investigadores en esa ocasión “intentaron comunicarse con la víctima y no pudieron dar con él”. Aseguró que el grupo encargado de esa causa quiso “profundizar en los hechos” pero no pudo porque aparentemente no ingresaba la llamada, por lo cual ya no habrían seguido con el caso.

“Visión fatalista”

En otro momento, ante el reclamo por el aumento de casos de sicariato en Asunción y Central, dijo que “asumo las responsabilidades, pero esto merece un tiempo”. Alegó que no puede conseguir que “de la noche a la mañana” cambien procesos de actuación policial “porque objetivamente no tienen medios objetivos de cambio”.

“No tengo esa visión tan fatalista de los hechos. ¿Qué ocurre? Tratando de ser lo más objetivo posible. ¿Quién piko en su sano juicio iba a pensar luego (...) que estas organizaciones criminales iban a quedarse en la frontera siendo permanentemente hostigados por las fuerzas públicas y teniendo en cuenta que la mayoría del objetivo de lucro de las organizaciones salen por los puertos de Asunción y Central?”, reflexionó.

Analizan una propuesta para el área metropolitana

En otro momento, aseguró que ya están viendo varios cambios en la organización de Asunción y Central. Sin embargo, alegó que requiere de mayor tecnología, recursos y presupuesto.

“Hoy es muy difícil, está muy complejo, pero estamos haciendo gestiones para tratar de mejorar muchas cosas. Todo el sistema de comunicación de la Policía, las gestiones de inteligencia, el modelo de monitoreo del 911... Todo eso está vencido. Es un proceso muy complicado desde el punto de vista económico”, agregó.

Así también, Giuzzio aseguró que se está haciendo “una revisión desde la malla curricular hasta los procesos de compras”.

En otro momento, también destacó que muchos agentes policiales no tienen la real vocación y que en la pandemia muchos se graduaron dando clases virtuales y sin tener la capacidad necesaria para incorporarse. Dijo que cuando ingresó al cargo resaltó esa falencia y señaló que personas así no deben ingresar a la institución, “pero ya recibimos de esa forma”, alegó.

