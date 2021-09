Pese a indicación médica, niegan vacuna anticovid a paciente con trombosis

Pese a la liberación de vacunas anticovid, que finaliza hoy, muchos -que realmente están deseosos de ser inmunizados- quedarán una vez más sin el biológico a raíz de las exigentes medidas aplicadas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que estableció que aquellas personas de 30 años en adelante deben ser inoculadas única y exclusivamente con AstraZeneca.

Esta disposición es lo que impide a Wilfred, quien prefirió no revelar su apellido, la posibilidad de recibir el antiviral, pese a su deseo de inmunizarse contra el virus.

Según relató su esposa, Patricia, llevan tres días deambulando por los puestos de vacunación mostrando los documentos, con firma y sello de su médico, en donde se le indica claramente que no puede recibir la vacuna AstraZeneca por padecer de trombosis venosa superficial.

“Qué hacemos si el médico nos dice que no y Salud Pública nos niega otra vacuna”, se preguntó la mujer.

La situación se complica además al tratarse de la vacunación de una persona que apenas hace poco tiempo se recuperó de la enfermedad y dejó su internación en terapia intermedia, razón que además le impidió en su momento recibir la vacuna contra el covid-19.

“Ya no sabemos donde recurrir. Él (Wilfred), vive con miedo, no podemos desarrollar una vida normal porque todavía debemos estar encerrados por temor a volver a contagiarnos”, relató Patricia, quien pese a estar inmunizada, también ya se contagió de la enfermedad y debe cuidar además de la delicada salud de su marido.

Lea también Emoción por la liberación de vacunas anticovid duró tan solo el primer día

PAI dice que debe recibir AstraZeneca

En su afán por inmunizarse, Patricia incluso recurrió a la Asesoría Técnica del PAI, donde le respondieron que “padecer de trombosis venosa superficial no es una contraindicación para recibir AstraZeneca”.

“Estamos desesperados. Su médico nos dice rotundamente que no se le aplique AstraZeneca, pero Salud Pública no quiere inmunizarle a mi marido con otra vacuna. Estamos recorriendo vacunatorios desde el lunes, pero en todos nos dicen que no, pese a que están vacíos y tienen disponibilidad suficiente de otros biológicos”, lamentó la mujer.

Lea más Salud Pública libera dosis de Sputnik V y amplía el calendario

Relación trombosis-vacuna

Meses atrás, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), había confirmado una “asociación” entre la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19 y los eventos trombóticos que experimentaron algunos vacunados.

Sin embargo, posteriormente y tras varias investigaciones realizadas en relación a los coágulos sanguíneos como efecto adverso, volvió a señalar que los beneficios de la vacuna de esta plataforma frente al SARS-CoV-2 son superiores a los riesgos.

Justamente, en su último informe sobre este biológico que data de septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el antiviral es seguro para personas mayores de 18 años y tiene una eficacia del 63,09% contra la infección sintomática por SARS-CoV-2.

”La EMA ha evaluado exhaustivamente los datos sobre la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna y ha recomendado que se conceda una autorización de comercialización condicional para las personas de 18 años y más”, dice la publicación que se puede leer en la página de la OMS.

Lea más: La vacuna de Oxford/AstraZeneca contra la COVID-19: lo que debe saber