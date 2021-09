Emoción por la liberación de vacunas anticovid duró tan solo el primer día

Tras el primer día calendarizado para la vacunación liberada de las personas de 20 años en adelante, jornada en que se inmunizó a poco más de 50.000 personas, los puestos de vacunación volvieron a mostrarse ayer casi vacíos, al registrar una escasa participación.

Así, la emoción por los biológicos apenas fue momentánea, quedando pendiente la dosificación de unas 300.000 personas inscriptas en el portal Vacunate y que todavía no acuden a recibir el antiviral.

Ayer, según corroboró ABC, vacunatorios como la Secretaría Nacional de Deportes (SND), Costanera de Asunción, Fomento de Barrio Obrero y otros, apenas recibieron a los interesados en inmunizarse durante las primeras horas del día, para posteriormente mostrarse vacíos.

No obstante, durante la exitosa vacunación del lunes, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) comunicó que se dosificó a 51.860 personas con su primera vacuna anticovid.

La vacunación con plataformas como Pfizer, Moderna y Sputnik V continúa hoy para los jóvenes de 20 a 29 años, así como también para quienes tengan 30 años en adelante, que recibirán dosis de AstraZeneca.

El lunes, la dosificación inició con 785.957 vacunas, por lo que tras la inmunización de los últimos dos días, Salud Pública todavía dispone de al menos unos 700.000 biológicos.

Plan de vacunación

Aunque aún no fue definida una fecha, el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), adelantó a ABC que ya trabajan en el plan de vacunación a ser aplicado casa por casa.

Este sistema, que tiene el objetivo de llegar a todo aquel que desee recibir la anticovid, ya es aplicado en algunos departamentos del interior del país, así como en Central, dijo Castro.

La vacunación extramuro no solo tendrá como meta llegar a los registrados no vacunados, sino también a aquellas personas que no se han inscripto, pero desean inmunizarse.

Amplían población objetivo

El ministro de Salud, doctor Julio Borba, anunció también que la cartera sanitaria busca ahora inmunizar este año a 5.600.000 personas.

Según Borba esto será posible al bajar la franja etaria, es decir, con la vacunación de toda la población adolescente de 12 a 17 años, lo que sería posible antes de culminar el año y tras el arribo de las vacunas prometidas por el mecanismo Covax para octubre y noviembre.

