Recusación trunca por tercera vez el juicio por muerte de la niña Vivian

La convocatoria del Tribunal de Sentencia presidido por Gloria Garay e integrado por Julio César Granada y Letizia de Gásperi para esta mañana se suspendió nuevamente, a raíz de una recusación a los dos primeros.

Lea más: Tercera convocatoria para juicio a antidrogas por la muerte de la niña Vivian

La recusación fue presentada por el abogado Luis Villasanti, en representación del acusado Luis Servián Rotela. El argumento es que los magistrados integraron el tribunal que tuvo a su cargo el juicio oral y público a Servián y al coacusado José Domingo López Orrego, por atropello a lugareños, ocurrido momentos antes de la tragedia del 18 de junio del 2016.

El abogado querellante Gilberto Penayo solicitó al Tribunal contestar el traslado pero no le permitieron.

“Yo pedí la palabra para contestar traslado y que quede constancia en acta pero no me dieron, simplemente suspendieron ahí para que resuelva el Tribunal. ¿Por qué yo pedí la palabra? Porque cuando uno plantea una recusación con causa tiene que referir el artículo, es el artículo 50 del CPP donde están los numerales, las causas que posibilitan recusar al miembro del Tribunal y no citaron el artículo y tampoco los numerales. Hay una falencia ahí”, explicó Penayo.

Ahora, el expediente será remitido al Tribunal de Apelación de Central para el estudio de la apelación presentada. La acusación se presentó en junio del 2017, pero hasta la fecha no se ha podido realizar el juicio oral y público a causa de las chicanas promovidas por la defensa.

Lea más: A cinco años de la muerte de la niña Vivian, CSJ rechaza chicana

Además de Servián Rotela, quien se desempeñaba como director de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), los agentes Nicolás Fernando Cáceres Oviedo, Christian Osmar Morán Galeano, José Domingo López Orrego e Ignacio Alcides Sosa Pineda también están acusados por homicidio doloso y tentativa de homicidio doloso (Alessandro Zanotti Cavazzoni).

A su vez, José del Rosario Sánchez López y Emilio José Vall Sánchez están acusados como cómplices. Todos están presos en la cárcel militar de Viñas Cue.

La pequeña de tres años falleció tras ser baleada durante un operativo realizado en Nueva Italia, el 18 de junio de 2016.

Sin mediar palabras, los agentes –que no portaban identificación alguna ni tenían vehículos con logotipo de la institución– abrieron fuego contra la camioneta guiada por el empresario Ulrico Zanotti Cavazzoni, quien se retiraba de la granja “Manuelita” –arrendada por la familia–, acompañado de su esposa Ana Franco, su hijo Alessandro y su nieta Vivian.

La pequeña falleció al día siguiente y Alessandro recibió 3 disparos en la ocasión, pero sobrevivió.