Sospechoso de homicidio doloso confesó en pleno juicio y pidió perdón

El juicio que se comenzó este miércoles proseguirá el 6 de octubre con declaraciones testificales y la producción documental. El tribunal está presidido por Alicia Orrego, y conformado por Hugo Segovia y Lilian Flores

El crimen ocurrió el 4 de diciembre de 2018 y tuvo como víctima a Mirian Soto Sánchez (37 años), secretaria de la Junta de Saneamiento de la compañía Pindolo de Areguá.

El autor confeso del crimen es Adolfo Alcides Alvarenga, que tras cometer el crimen confesó lo ocurrido a su esposa y se entregó a la policía.

La víctima murió a causa de tres heridas de bala.

La fiscal del caso, Sandra Ledesma, sostuvo al inicio del juicio que cuenta con suficientes elementos para demostrar que el imputado terminó con la vida de Soto Sánchez.

La defensa del acusado manifestó que demostrará “la circunstancia de cómo ocurrieron los hechos”.

Autor confeso

Adolfo Alcides Alvarenga decidió declarar hoy ante el Tribunal y confesó ser el autor material del asesinato de Mirian Sot.

El acusado dijo lamentar lo ocurrido y aseguró que el crimen no fue planeado. Explicó que todo comenzó en la mañana del 4 de diciembre con un reclamo a la víctima, ya que la misma habría anulado de forma irregular una factura de pago por el servicio de aguatería.

Alvarenga Romero dijo que sugirió a Soto Sánchez que renunciara al cargo, acusándola de actuar de forma irresponsable poniendo en riesgo el patrimonio de la junta. El imputado aseguró que la mujer lo insultó, poniendo en duda su virilidad y ofendiendo a su familia.

“Le pido perdón a la comunidad por lo que hice, destruí esa parte de la comunidad, les pido perdón, señoría, a los familiares y a mis familiares por lo que hice, nunca se me cruzó en la mente que yo iba a hacer algo así. Tanto es así que en mi casa nunca más habría un arma. Del hecho que yo haya tenido arma en la Junta, no era para matarle a ella. Habíamos quedado que yo iba a llevar el arma cada vez que yo llevaba dinero. Al terminar de hacer, me di cuenta de la barbaridad que hice y siento mucho lo que hice, y nunca pensé en escaparme”, declaró Adolfo Alvarenga.

Al ser consultado por el Tribunal sobre por qué portaba el arma de fuego utilizada en el crimen, dijo que que llevaba un arma consigo cada vez que trasladaba caudales, ya que era tesorero de la junta de saneamiento.

El día en que ocurrió el hecho, Alvarenga llevó a la institución alrededor de G. 15 millones para el pago de sueldos y aguinaldos.

Aseguró que nunca antes había tenido problemas con Mirian Soto.

Al finalizar su declaración, el hombre pidió perdón al tribunal, a sus familiares y a la familia de la víctima.

“Siento mucho lo que pasó. De corazón siento. Si alguna vez quieren hablar conmigo volveré a pedir perdón”, dijo.

