Exportación de carne ya es récord anual absoluto de todos los tiempos

La exportación de cortes de carne bovina desde enero hasta el cierre de setiembre de este año fue de 264.378 toneladas por US$ 1.273.774.691, con lo que que ya superó en valor a los registros de todo el 2020, periodo en el que se generaron divisas por US$ 1.115 millones en total por la proteína roja. Pero si comparamos con el parcial del año pasado, es decir, hasta setiembre del 2020, el crecimiento que hoy se tiene es del 68% en valor y 41% en volumen.

Auge de todos los rubros ganaderos

Sin embargo, no solo la exportación de carne bovina está en auge, a nivel general, incluyendo todos los rubros la ganadería: carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos, así como también productos y subproductos de origen animal, tenemos que los envíos al cierre de setiembre de este año fue de 482.965 toneladas por US$ 1.600 millones, que a pesar de ser parcial del 2021, también ya es récord absoluto, si se compara con cualquier año completo, hasta diciembre.

Chile, el país que compra más carne paraguaya

En cuanto a los mercados el ránking de mejores compradores de carne paraguaya lidera desde hace varios año Chile con unas 108.443 toneladas por US$ 563 millones; en segundo lugar, Rusia con una importación de 64.870 toneladas por US$ 256 millones; el tercer comprador más importante de la proteína roja nacional es Brasil, con 23.943 toneladas por US$ 111 millones.

El cuarto destino, en volumen, de la carne paraguaya es Taiwán, con 23.140 toneladas por US$ 123,6 millones, que en divisas está en tercer lugar; le sigue Israel, con 15.339 toneladas por US$ 88 millones. La lista de mercados hasta el mes pasado fueron en total 43.

