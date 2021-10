Fiscal de Filadelfia no avanza en investigación de sospechosa muerte de peón en una agroganadera

Julio César Brítez se comunicó con sus seres queridos por última vez los primeros días de mayo de este año, poco después, los familiares mediante terceros fueron informados que el joven amaneció muerto en su cama. El hombre era también padre de una niña de 10 años. En medio de la consternación que causó la noticia a la familia, desde la agroganadera ¨La Huella¨, lugar donde trabajaba, alguien que dijo ser mecánico de esa estancia trasladó el cuerpo rápidamente hasta el Hospital Regional de Boquerón, en donde hizo entrega a los familiares. Los encargados de la establecimiento ganadero no se volvieron a comunicar desde entonces.

El cuerpo a simple vista presentaba rastros de golpes, después del lavado de rigor previo al examen forense, se evidenció además un golpe con hundimiento en el rostro que los familiares registraron en fotografías y como evidencia de que la muerte no fue por causas naturales, igualmente tras el examen la causa del fallecimiento fue caratulada como “probable muerte súbita” lo que generó indignación en los allegados al joven, por eso posteriormente se ordenó una autopsia para recopilar más información de la verdadera causa del deceso.

A cinco meses de la rara muerte, el fiscal del caso Héctor Velázquez no presentó ningún avance significativo en la causa, según fuentes, los resultados de la autopsia realizado al fallecido en la Morgue Judicial en Asunción no fue retirado y no se conocen los resultados.

Los familiares reclamaron además que fueron echados de la oficina del fiscal al acercarse a insistir por el avance de la causa. Julio César Brítos se encontraba trabajado en el lugar hacía cuatro meses en el momento de su muerte. Un dato no menor es que en menos de 6 meses la misma agroganadera en donde se dieron los hechos registró tres funcionarios muertos en situaciones también poco claras. Nuestras llamadas y mensajes hechos al fiscal para conocer su versión no fueron atendidos.