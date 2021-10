Horacio Cartes, en silencio ante pregunta sobre sus empresas off shore no declaradas

Durante el cierre de campaña del Partido Colorado en un polideportivo universitario de la ciudad de Ñemby, se hicieron presentes el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez y el exmandatario Horacio Cartes, quienes fueron abordados sobre lo desvelado por la investigación Pandora Papers, en que se filtró que el expresidente de la República no declaró unas empresas off shores antes ni después de ser titular del Ejecutivo de Paraguay.

Velázquez, sumamente evasivo ante la consulta del periodista de ABC José Melgarejo, se limitó a decir: “La verdad que no tengo conocimiento salvo de lo que sale en los medios de comunicación. Prefiero no opinar mientras no tenga pleno conocimiento al respecto (...) Hoy no voy a opinar (...) Llama la atención si es que realmente él no declaró porque es una obligación de todo funcionario público. Tienen que fijarse en qué dice la Contraloría”, argumentó.

Horacio Cartes no quiso hablar sobre Pandora Papers

A su turno, Horacio Cartes, como es costumbre, evitó emitir palabra alguna al ser preguntado al respecto, nuevamente amparado por sus guardaespaldas que apartan a los periodistas que se le acercan, muchas veces incluso agrediendo físicamente a los trabajadores de prensa.

Del encuentro de los colorados en que estuvieron Cartes y Velázquez también participaron otros referentes del cartismo como Santiago Peña, el senador Antonio Barrios, entre otros. El lugar de la concentración estuvo repleto de correligionarios colorados.

La duda que recae sobre Cartes es que la firma off shore fue habilitada antes de su asunción como Presidente de la República. No lo hizo en su declaración jurada que debe presentar hasta un plazo de 15 días después de asumir, ni tampoco al dejar el cargo.

Cartes declaró recién tras investigación de Pandora Papers

Una vez consultado al respecto a la presunta irregularidad, Cartes -a través de su abogado- reconoció ser el propietario de la firma, y cuando se le consultó si declaro esta off shore ante la Contraloría General de la República (CGR), respondió con evasivas. Lo que hicieron a continuación fue rectificar las declaraciones juradas e incluir esta firma dentro de sus activos.

Desde Contraloría no tienen atribuciones de dirimir si existe o no dolo, si fue error involuntario. Deben corroborar si existió o no declaración con que cuenta una ex alta autoridad, y en el caso de que detecten algún hecho punible, deben remitir esas sospechas ante el Ministerio Público. Eso no ocurrió hasta el momento.