Cartes manejó offshore siendo presidente y no la declaró ante Contraloría

Dominicana Acquisition SA es el nombre de la empresa de portafolio creada en Panamá en 2011 y ligada al expresidente paraguayo Horacio Manuel Cartes Jara, y a sus hijos, Sofía, Juan Pablo y Sol Cartes Montaña. Así lo revelan documentos que forman parte de la filtración conocida como “Pandora Papers” y que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) compartió con medios de todo el mundo, entre los que se encuentra ABC Color.

La firma no fue incluida por el exmandatario en ninguna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DD.JJ.) que estaba obligado a presentar ante la Contraloría General de la República, tanto al asumir como al salir del cargo. La presentación de las manifestaciones de bienes es una obligación establecida en la Constitución Nacional y reglamentada por la ley 5033, que el mismo Cartes promulgó cuando era presidente de la República.

A consultas del Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), el abogado del expresidente, Carlos Palacios, aseguró que Cartes adquirió la firma de portafolio ya en 2011. Al ser consultado sobre la no aparición de la compañía en sus Declaraciones Juradas dijo que el mismo cumplió con su deber de presentar las manifestaciones de bienes. Sin embargo, no aclaró porqué no se hizo figurar a la offshore en los documentos.

De acuerdo a papeles que obran en Panamá, la firma fue inscripta el 9 de noviembre de 2011 ante los Registros Públicos del país centroamericano. El registro fue realizado por Julia Correa, de la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, según documentos oficiales a los que tuvo acceso nuestro diario.

En esos días, Cartes ya había anunciado oficialmente su candidatura a la presidencia de la República, sus aliados intentaban modificar los estatutos del Partido Colorado para que pudiera establecer su candidatura y cables de Wikileaks revelaban que el gobierno de los Estados Unidos lo había investigado por lavado de dinero.

Como “directivos” de la empresa de portafolio aparecían otras tres offshore: Daydream Corporate Directors Inc, Business Group Executive Inc y Bright Star Company Secretaries Inc. Según consta en los documentos oficiales de Panamá las tres firmas incluidas como “directoras” de las offshore de Cartes son empresas manejadas por bufetes de abogados para ser asignadas como miembros de juntas directivas de firmas de portafolio. Con esto se asegura mayor “privacidad” para sus clientes.

Inicialmente, las acciones de la compañía constituida en Panamá eran al portador. Con esto se aseguraba “privacidad” a los propietarios reales.

Los documentos filtrados revelan que fue en 2016 cuando las acciones de la empresa registrada cinco años antes terminarían siendo puestas a nombre del ahora expresidente y de sus tres hijos. El procedimiento se hizo a fin de cumplir actualizaciones de la legislación panameña, según lo confirmó su propio abogado Palacios, que tras la filtración conocida como “Panamá Papers” comenzó a exigir que las acciones al portador pasaran a ser nominativas.

España 801

La encargada del registro de Dominicana Acquisition fue la firma Overseas Management Company (OMC), que en su página web afirma ser una firma que “se especializa en proveer servicios corporativos, administrativos y fiduciarios en las jurisdicciones más reconocidas a nivel mundial”.

Todos los miembros de la familia Cartes Montaña remitieron en 2016 una serie de formularios de solicitud de sociedad. Allí se estableció que el capital autorizado de la offshore era de US$ 10.000 y que la firma tendría como finalidades ser dueña de cuentas bancarias, además de “compra/ventas de propiedades/inversiones”, aunque no dejaron asentado el país donde radicarían el negocio.

Además, declararon que sería propietaria de una cuenta bancaria en Paraguay ¿El banco seleccionado? Banco Amambay, propiedad de la familia del expresidente.

En los formularios aparece repetidamente la dirección España 801 esq Garay, Asunción, Paraguay. Esa es la dirección de la residencia del expresidente Cartes ubicada sobre la avenida España de nuestra capital. La mansión del político colorado aparece registrada como “Ubicación de los Registros Contables y Documentación Respaldatoria”; también como “dirección de la persona que mantiene los registros contables” y como “dirección de los registros corporativos”.

Por otro lado, se estableció que la dirección a la que debían ser enviados los documentos era el 8211 de West Broward Boulevard Plantation, Florida. Los documentos revelan que allí funciona la oficina del estudio jurídico Siegfried, Rivera, Hyman, Lerner, De La Torre, Mars & Sobrel, PA

Departamento en Miami

Aunque n todos los documentos enviados por la familia Cartes se repite que la offshore sería utilizada para la compra de bienes raíces, en uno solo hicieron constar en concreto qué inmueble sería el manejado por la firma.

En el formulario de registro del mismo Horacio Cartes como portador de acciones llenaron a mano el campo sobre la “clase de activos que estarán bajo la sociedad” para aclarar que se trataba de “departamento en Miami”.

Un poco más arriba, también a mano, llenaron el espacio sobre “activos estimados bajo la sociedad”, donde pusieron “+ 1M”; esto sería más de un millón de dólares, unos 7.000 millones de guaraníes al cambio actual.

Movimientos tras el 31M

Los documentos filtrados revelan también que el 2017 fue un año de frecuentes movimientos de documentos para la offshore del expresidente Cartes y sus hijos. La mayor parte de los movimientos de documentos sucedieron después de los sucesos del 31 de marzo y el 1 de abril de aquel año, cuando el gobierno cartista, apoyado por representantes del Partido Liberal y el izquierdista Frente Guasu, intentó conseguir una enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial.

Desde agosto hasta octubre de ese año, se sucedieron cartas de referencia y otros documentos de identidad del expresidente Cartes y sus hijos. Pero fue en octubre cuando tanto el empresario como sus familiares tuvieron que enviar certificados de origen de los fondos que se movían a través de la firma de portafolio.

Todos los documentos enviados a Panamá fueron tramitados y autenticados ante José Livieres Guggiari, el mismo escribano encargado del registro de varias de las empresas del grupo empresarial del exmandatario.

No aparecen en las DD.JJ.

Los documentos filtrados confirman que cuando Horacio Cartes dejó la presidencia de la República, en agosto de 2018, su empresa offshore “Dominicana Acquisition” seguía activa en Panamá. Por lo tanto, debería haber sido incluida en la declaración jurada de bienes y rentas que presentó al dejar el cargo de mandatario.

Según consta en la página web de la CGR, existen cuatro declaraciones juradas de Cartes. Las últimas son de 2018. En ninguna de las manifestaciones de bienes aparecen datos de su empresa de portafolio panameña. La presentación de las declaraciones juradas es una obligación de rango constitucional en Paraguay, establecida en el artículo 104 de la Carta Magna, donde se da un plazo de 15 días tras la salida del cargo para cumplir con este trámite.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 5033, que regula la presentación de las DD.JJ. por parte de los funcionarios públicos, estos documentos deben contener: “La consignación, a la fecha de la declaración, de la totalidad de los activos y pasivos, y de los ingresos y gastos, debidamente especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero...”

Esta ley, que reglamenta la obligación constitucional y establece sanciones a los funcionarios que no presentan los documentos, fue promulgada por el mismo Cartes en 2013.

Sus abogados se limitaron a decir que Cartes cumplió con la obligación de presentar los documentos, pero no aclararon nada sobre la no inclusión de la offshore.

El 4 de octubre de 2018, casi dos meses después de que Cartes dejara la presidencia, los agentes residentes, directores y dignatarios de Dominicana Acquisition protocolizaron su renuncia irrevocable ante una escribanía en la ciudad de Panamá. La renuncia ya había sido notificada, según consta en el Registro Público de Panamá, el 27 de agosto de ese año, a Cartes.

Fuera del Palacio la registraron

Finalmente, la firma Dominicana Acquistion SA sería registrada con el mismo nombre en Paraguay el 12 de noviembre de 2018, y para ese entonces Cartes ya había dejado la presidencia de la República para volver a su rol de empresario. En la constitución original de la empresa en Paraguay volvían a aparecer Horacio Cartes y sus tres hijos: Sofía, Juan Pablo y Sol. No hicieron constar mayores datos sobre el capital integrado ni autorizado, solo que se trataba de una sociedad creada para negocios inmobiliarios, al igual que su homónima panameña, también perteneciente a la familia Cartes. El encargado del registro es el escribano José María Livieres Guggiari.