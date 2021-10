Pandora Papers: exfiscala recuerda cómo “estafadora maestra” se salía con la suya

Prisca Ortigoza Cardozo es una mujer que fue detenida el 9 de febrero de 2016 como parte de una investigación por estafa llevada adelante por el Ministerio Público. A través de cuatro identidades distintas y con documentos falsos estafó a varias personas. Fue condenada a siete años de cárcel en 2017 y, en teoría, debe salir de la cárcel en 2023.

“En 2016 me tocó ir a juicio oral en esta causa en donde le habíamos acusado a la escribana Marta Barrientos Villalba y a Prisca Ortigoza Cardozo. La escribana fue la que ayudó a la producción de documentos no auténticos y a la estafa. Cuando llegamos a juicio oral la escribana ya había fallecido”, dijo hoy Teresa Rojas, quien en aquel entonces era fiscala y llevaba adelante el caso.

La actual titular de Senabico contó que hoy leyó en ABC que Prisca logró abrir una empresa offshore en Suiza según las revelaciones de Pandora Papers.

“Buscando entre mis cosas encontré que a mediados de 2013 Prisca Ortigoza se hacía pasar por Rosalina Ruiz Gómez y ofreció en venta a Maximiliano Campana y a su mamá tres inmuebles que al final resultaron ser de los señores Miguel Cano Alfieri, Mónica Mónica Fauvety Villate y Julio Scarone Casco, y creo que también había un inmueble que le pertenecía a Daniel Raschle”, recordó la exfiscala.

Rojas detalló que la investigación llevó muchos años. “Son cuestiones muy técnicas, notariales, un numerito puede abrir mil oportunidades de lo que pudo haber ocurrido. Creo que habíamos ofrecido como prueba 27 documentos, entre ellos la cédula en donde estaba la foto de Prisca, pero a nombre de Rosalina Ruiz. Fuimos a juicio, el presidente del tribunal fue Arnaldo Fleitas (...) Fue condenada por estafa a siete años (...) Fue una causa muy debatida, muy investigada, porque era una causa muy complicada”, añadió en entrevista con ABC Cardinal.

“Una maestra”

La exfiscala calificó a Prisca de “maestra” y que “no sabe cómo hizo” para tener múltiples identidades.

“Ella tenía otros juicios, el nuestro fue el primero. Tenía muchas causas por estafa, eso hizo la pena por estafa aumentara (...) es una maestra, no es cómo hizo. La sentencia se confirmó y ella está guardando reclusión, pero afuera tiene gente que colabora para que ella siga operando de esa forma. Es sorprendente”, dijo.

Consultada sobre si hubo presión política en este caso, contestó que no. “Nadie me llamó, nadie me escribió, nadie me pidió nada. No tuvimos tropiezo ni percances”, finalizó Rojas.

La offshore

SFM Corporate Services es una de las proveedoras financieras y consultora de empresas más importantes del mundo de las finanzas internacionales. La firma cayó en las redes de doña Prisca. La señora logró convencer al proveedor financiero que le abra su propia offshore a la que domicilió en la ciudad de Panamá, se iba a dedicar al comercio de propiedades, muebles, incluyendo rentas y servicios de administración.

El nombre: Garden South SA (Jardín del SUR SA), según consta en el documento de ocho páginas firmado por doña Prisca, en el cual se consignó que la señora vivía en el piso 16 del edificio Planeta y las documentaciones debían ser dejadas en portería. El consentimiento fue firmado el 12 de julio del 2012.