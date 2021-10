Largas filas y quejas en Registros Públicos

Las quejas de la excesiva demora en la obtención de los documentos expedidos por la Dirección General de los Registros Públicos no es reciente y más bien se agravó durante la pandemia. Al igual que las quejas, las excusas son varias y van desde falta de personal, sistema informático arcaico, entre otros.

En ocasión de anunciar la implementación del nuevo sistema desde el lunes pasado, la Corte Suprema de Justicia informó que el mismo tendría la capacidad de soportar todas las operaciones y actividades diarias realizadas en la institución, así como las que se realizan en forma remota usando una web, una app en forma móvil o mediante el servicio de Mesa de Entrada Digital.

El objetivo era optimizar la gestión registral y dar mayor seguridad y transparencia tanto en el ámbito interno como externo, pero ocurrió todo lo contrario.

Escribanos y gestores se vieron en figurillas al tratar de obtener certificados de interdicción y condiciones de dominio, entre otras gestiones.

Transferencias, paralizadas

“Antes de la pandemia, en 24 horas salían los certificados de condición de dominio y de interdicción. Y ahora según ellos funciona pero no es así, no podés pedir certificado alguno, el sistema no permite”, explicó un escribano que pidió reserva de identidad.

“Ahora sólo podés conseguir informes, pero sin el certificado de condición de dominio y de interdicción no podés hacer nada. No podés vender autos ni casas, y las empresas que deben presentarse para licitación tampoco pueden hacerlo sin ese documento. No se puede hacer ninguna transferencia en ese momento” , agregó.

“Yo tengo pocos pendientes, tengo diez, pero hay gente que tiene 20, 30, 50 inclusive, que son los escribanos que trabajan con inmobiliarias, playas de autos.”, comentó el notario.

Otro profesional que también pidió no ser identificado porque según explicó, quedaría “marcado”, dijo que otro problema de nunca acabar es el ticket.

“Te habilitan a las 13:00 para solicitar el ticket, pero en menos de 10 minutos ya no hay más y tenés que esperar otro día. Y sin el ticket no podés retirar tu documento” indicó.

En las afueras de la sede ubicada en la avenida Eusebio Ayala y De la Victoria, las largas filas y las interminables quejas estaban a la orden del día. La directora de la institución, la abogada Lourdes González, recurrió a las redes sociales para pedir calma a los usuarios, tras informar que entró en contacto con los técnicos del Consorcio para buscar una solución a los inconvenientes detectados e informando las medidas provisorias adoptadas.

En respuesta al tuit de la directora González, las quejas de los usuarios no se hicieron esperar.

Colegio pidió suspensión de plazos registrales

Precisamente ante las numerosas quejas recibidas de los usuarios desde el primer día de implementación del sistema, el Colegio de Escribanos del Paraguay, presidido por Jorge Miller Donna, solicitó a la directora de la institución considerar la suspensión de los plazos registrales, en atención a que muchos colegas se vieron impedidos de ingresar y reingresar sus trabajos los días lunes 4 y martes 5.

La nota, presentada el martes 5, solicitaba además la habilitación de “dos ventanillas para poder seguir recibiendo trabajos en formato papel, sobre todo aquellos que son muy extensos para su escaneado y que cada ventanilla pueda utilizar el sistema híbrido, el anterior y el actual. Además, de ser posible, solucionar el módulo de mesa de entrada virtual de informe y certificado de anotaciones personales”.