Otros dos postulantes a la Corte expusieron en las audiencias públicas

El abogado Jorge Enrique Bogarín González en su exposición cuestionó la morosidad, impunidad y corrupción que imperan en el Poder Judicial, y agregó que los mencionados elementos constituyen una “peligrosa mezcla en los juzgados”. También cuestionó que los juzgados penales de garantías no constituyen los “filtros” para evitar que las causas que no reúnan los requisitos no sean elevadas a juicio oral y público, lo que produce finalmente, la aglomeración de estas audiencias públicas. Indicó que en otros países, los juzgados penales actúan como un sedazo y que solamente permite que el 10% de los casos sean elevados a juicio oral; sin embargo, en nuestro país sucede a la inversa, el 90% de las causas se elevan a juicio oral.

Indicó que se deben hacer uso de más cantidad de salidas procesales para descomprimir la numerosa cantidad de juicios orales que se tienen agendados hasta el 2022, inclusive.

Ante la consulta de integrantes del Tribunal de Honor, Bogarín González dijo que entre los valores ausentes de magistrados se encuentran la falta de idoneidad, honestidad y la ausencia de independencia en sus decisiones.

Sobre la penalización de causas civiles, el abogado indicó que existe una delgada línea entre ambos fueros, pero esto no obsta a que se deba individualizar cada caso para enviar las investigaciones o los juicios en donde corresponda.

Así también, Bogarín González propuso que se debe cambiar, por ejemplo, por medio de la iniciativa del Poder Judicial, que las resoluciones de la Sala Constitucional tengan efecto “erga omnes” para que los fallos no solo sean “inter partes”, es decir, una decisión de la Corte debe bastar para que sea utilizada como antecedente en otras sentencias para resolver casos idénticos que se planteen.

Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el abogado indicó que la Constitución Nacional solo permite que esta relación se establezca entre hombre y mujer. Debería haber un amplio debate en el marco de la tolerancia para escuchar a todas las partes si se pretende una modificación constitucional, indicó.

Acerca del Observatorio judicial de causas penales, dijo que la implementación de este sistema en la web del Poder Judicial es favorable para que la ciudadanía y organizaciones civiles hagan el seguimiento y control de los casos de corrupción.

Sobre las “escandalosas suspensiones de audiencias”, que fue admitida por el ministro de Corte y miembro del Consejo de la Magistratura Eugenio Jiménez Rolón, el magistrado indicó que se está realizando la auditoría para determinar las causas de suspensiones de audiencias (de imposiciones de medidas, juicios orales y otras diligencias), para determinar si la causa es atribuible a los magistrados, que de ser así, incidirá en el momento de estudiar su confirmación.

De las “escuchas telefónicas”, Bogarín González dijo que se debe investigar profundamente si corresponden o no las autorizaciones de parte de jueces y también se ameritaba el pedido de interceptación de los teléfonos celulares que realizó el fiscal, que en un caso específico, afectó a un abogado que ejercía la defensa de un procesado por narcotráfico.

Posteriormente, fue escuchado en las audiencias públicas el juez penal de garantías José Agustín Delmás Aguiar, quien hizo un análisis de las deficiencias en los diferentes fueros del Poder Judicial. Indicó que, por ejemplo, el fuero civil debería implementar mayormente la oralidad para agilizar los juicios, pidió más salas para la Cámara de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, que hayan menos juzgado multifueros porque concentran gran cantidad de juicios provocando la mora judicial. Debe haber más juzgados y tribunales especializados, sostuvo.

Delmás Aguiar, asimismo, dijo que no está de acuerdo con el matrimonio igualitario, porque la Constitución Nacional solo admite el matrimonio entre hombre y mujer, y además en esta unión se basa el cimiento de la familia y de la misma sociedad paraguaya.

El juez también dijo no estar de acuerdo con la legalización del aborto, y justificó en su condición de católico.

Acerca de los procesos en general, dijo que se tiene que tener en cuenta para implementar en mayor grado la “humanización” de los casos. Hay que tener en cuenta que se juzgan a personas y a simples papeles, refirió.

También estuvo de acuerdo con la implementación del Observatorio judicial de causas penales de corrupción. Dijo que es una herramienta fundamental para el control ciudadano, auxiliares de justicia y de los mismos operadores de justicia.

En caso de ser designado ministro de Corte, Delmás Aguiar dijo que potenciará la implementación plena del expediente judicial, ya que el mismo ayuda a la transparencia de los juicios, tiene menor costo administrativo y da seguridad a los usuarios de justicia.

Sobre la relación del Poder Judicial con los gremios de abogados, el juez indicó que las reuniones con los auxiliares de justicia no deben ser cortadas, aunque haya críticas de por medio a los ministros de Corte.

Consultado sobre la huelga judicial, Delmás Aguiar dijo que la medida de fuerza está amparada constitucionalmente, y la misma no puede ser cuestionada a no ser que afecte a servicios esenciales del Poder Judicial, que en cuyo caso, de ser así, se deben arbitrar los medios para evitar este extremo.

Preguntado sobre la rotación de las presidencias de las Circunscripciones Judiciales que no fue permitida en una sesión de la Corte, el juez dijo que por transparencia en la gestión, los ministros de Corte deberían rotar en el ejercicio de esta titularidad, cada uno o dos años.

Denuncia contra candidato

Al concluir su exposición, el presidente del Consejo de la Magistratura Óscar Paciello Samaniego, leyó en la audiencia pública una denuncia que se promovió en contra del juez José Agustín Delmás Aguiar, por una persona que no fue identificada públicamente, pero fue la que promovió un amparo constitucional de pronto despacho, que le fue negado. El denunciante pidió que Delmás Aguiar no integre la terna para ministro de Corte porque supuestamente negó el derecho al acceso de una información pública en el amparo promovido contra la Contraloría General de la República.

El juez Delmás Aguiar refutó la denuncia y dijo que se trataba de una mentira y que no tenía ningún asidero jurídico. Agregó que la información solicitada por el denunciante le había sido proveída por la Contraloría, en su momento. También dijo que esta persona que supuestamente reclamaba la información pública, ya no se vio agraviada por el rechazo de su amparo porque ni siquiera recurrió a instancias superiores.

Tribunal de Honor

Integran el Tribunal de Honor que examina a los postulantes los juristas Luis Fernando Sosa Centurión y los exministros de Corte Alicia Pucheta, Miryam Josefina Peña y Luis Lezcano Claude.

Puntajes

Tras ser examinado en las audiencias públicas de este miércoles, el abogado Jorge Enrique Bogarín González obtuvo 17,37 puntos, y José Agustín Delmás Aguiar, 15,71 puntos. El puntaje máximo para las audiencias públicas es de 20.

Las calificaciones individuales de los miembros del Consejo de la Magistratura no son proporcionadas a la prensa, solamente el promedio general de lo que resulta de la evaluación a cada postulante, en las audiencias públicas.

Audiencias para el jueves

El jueves 14 de octubre expondrán y serán examinados en las audiencias públicas los camaristas Rodrigo Alejandro Escobar, Víctor Augusto Fretes y María Teresa González de Daniel, en ese orden. La audiencia se iniciará a las 8:30 en el Salón Auditorio Serafina Dávalos del Palacio de Justicia, de la capital.

Ya son cuatro los candidatos a la terna que ya expusieron en las audiencias públicas. Se trata del camarista Martín Alejandro Ávalos Valdez, los abogados Dionicio Ariel Biedma Barrios y Jorge Enrique González Bogarín, así como el juez José Agustín Delmás Aguiar.

Los postulantes

Son 18 los candidatos que pretenden integrar la terna para la Corte Suprema de Justicia, ante la vacancia producida por el fallecimiento de la ministra Gladys Bareiro de Módica (74), ocurrido el pasado 16 de agosto.

Siguen en carrera: José Agustín Delmás Aguiar, Rubén Darío Romero Toledo, Domingo Guzmán Duarte, Linneo Augusto Ynsfrán Saldívar, Juan Manuel Sosa Ortega, Gustavo Adolfo Ocampos González, Víctor Ríos Ojeda, Rodrigo Alejandro Escobar Espínola, Alejandro Martín Ávalos Valdez, María Teresa González de Daniel, Dionicio Ariel Biedma Barrios, Víctor Alfonso Fretes Ferreira, Alma María Méndez de Buongermini, María Teresa Segovia Azucas, Juan Carlos Paredes Bordón, Gustavo Abrahán Auadre Canela, Jorge Enrique Bogarín González y Esteban Armando Kriskovich de Vargas.

Renunciaron por motivos particulares la abogada Gilda de Fátima Burgstaller y el camarista Cristóbal Ramón Sánchez Díaz.