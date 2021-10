Comisión del Parlasur exhorta la venta de la energía paraguaya de Yacyretá al Brasil

Presidida por el paraguayo Enzo Cardozo, estuvieron presentes los parlamentarios nacionales Jorge Torales, Neri Olmedo y Ricardo Canese, así como el brasileño Heitor Schuch y el argentino, Alejandro Karlem, además de otros parlasurianos de Uruguay y Bolivia, quienes apoyaron la propuesta de declaración.

En defensa de este planteamiento, Canese indicó que es un contrasentido que no se utilice el gran potencial hidroeléctrico que tiene el Paraguay para toda la región, justo en momentos en que Brasil pasa por una crisis energética, agravada por la sequía, más aún cuando el Tratado de Yacyretá, si bien otorga la preferencia de compra a la Argentina, no tiene la exclusividad, y que nuestro país puede negociar con los brasileños.

El parlamentario argentino Alejandro Karlen consultó a Canese que se entendía por precio justo, a lo que el parlamentario compatriota respondió que en la actualidad Brasil paga por importación US$ 200 por megavatio/hora, mientras que al Paraguay se le paga unos US$ 50. Añadió que por esto se pide igualdad de trato, aunque no necesariamente en el mismo monto, pero sí mejorar los precios.

A su vez, el brasileño Heitor Schuch, felicitó a su colega Canese por tener siempre presente estos temas energéticos, con fundamentos sólidos e indicó que tienen un serio problema en Brasil por el casi monopolio que tienen las empresas privadas en el campo energético y que, en estos días, todos los brasileños están pagando un sobreprecio debido a la sequía. “Es un tema que necesitamos rediscutir, con espíritu de integración”, recalcó.

Alentó también que la decisión sea enviada al Ministerio de Energía del Brasil para que tomen nota de lo hablado y aprobado en el Parlasur.

En el encabezado de la declaración señala que “se insta a todos los gobiernos que integran el Mercosur, vía el CMC (Consejo del Mercado Común), a estrechar lazos de integración eléctrica, de tal manera a minimizar los efectos negativos de la actual crisis eléctrica en el Brasil, y que, en tal contexto, se eliminen todas las trabas para-arancelarias que impiden que el Paraguay exporte la energía de Yacyretá que no consume al Brasil, a un precio justo”.

Otras aprobaciones

Del mismo modo, también fue aprobada esta mañana la propuesta de declaración, por la cual se insta a los gobiernos de las repúblicas del Paraguay, Brasil y Argentina, vía CMC, respetar la soberanía del Paraguay en relación a la energía de Itaipú y Yacyretá y posibilitar la libre exportación de la energía que el Paraguay no consume para beneficio de los sistemas eléctricos del Mercosur.

Otra sugerencia aceptada es la declaración por la cual “se insta a los Estados brasileño y paraguayo, vía CMC, a considerar, en la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, prevista en agosto del 2023, el Informe Final de la auditoría de la deuda de Itaipú, llevada a cabo por la Contraloría General de la República del Paraguay, en todas sus consecuencias y en el marco del Tratado de Asunción”.