Desde Parlasur consultan al canciller por qué Paraguay no vende energía de la EBY al Brasil

El presidente de la comisión de Hidroeléctricas Binacionales del Parlasur, Ing. Ricardo Canese, envió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, en la que le pregunta sobre las razones por las que el gobierno nacional, en particular la Cancillería, no instruye a la ANDE a llamar a una inmediata licitación o subastas de la energía paraguaya de Yacyretá que no consumimos al Brasil.