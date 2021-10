Borba reconoce reclamo de médicos, pero dice que cumplir con ellos es complicado

Los gremios médicos hicieron una huelga desde el 28 de octubre al 11 de noviembre y reclaman que los 3.600 doctores que tienen un vínculo de 24 horas con el Ministerio de Salud cobren como corresponde, es decir, por vínculos de 12 horas. Los profesionales aducen que el ministerio les paga por un vínculo lo que corresponde a dos. Cada vínculo es un cobro de G. 4.600.000 para los contratados y G. 5.400.000 para los nombrados tras un concurso.

Esta situación genera un desbalance en el presupuesto. Los sindicatos aseguran que para compensar la carga horaria se necesitan unos US$ 30 millones, dinero que no está presupuestado. Cada uno de ellos puede tener, según un decreto reglamentario, hasta tres vínculos.

Lea más: Médicos levantan huelga sin llegar a acuerdo con el Ministerio de Salud

Borba dijo que actualmente los que tienen esos tres vínculos son unos 3.600 y hacen turnos de “24/12/12 (horas)”, pero, en vez de cobrar por cuatro vínculos –algo que el decreto tampoco permite y debe ser modificado para ello– cobran por tres y trabajan más horas de las que corresponden.

La otra solución es contratar a 3.600 médicos más para que hagan esos turnos de 12 horas extra que están haciendo los actuales, dijo Borba, algo complicado porque no existe en nuestro país la cantidad de doctores que puedan ocupar esos cargos, entonces es recomendable que sean los mismos que actualmente hacen los reclamos. “Lo que propone el gremio médico es ampliar esas vinculaciones (…) Por allí viene la disconformidad del gremio, que a igual salario no es igual la carga horaria. Eso es lo que se trata de solucionar”, sostuvo.

Lea más: Hacienda propone bonificación del 30% a médicos, pero huelga persiste

El titular del MSP defendió también a sus colegas. “En principio son siete años de carrera bastante complicada, luego cuatro años de las especializaciones. Terminar el producto de un médico toma 11 años. El promedio… ¿cuánto gana un médico residente en Chile? Un médico residente gana US$ 3.000, en Paraguay gana entre US$ 600 a US$ 700. Un médico rural en Brasil tiene US$ 6.000 a 7.000 dólares”, añadió.

Borba dijo además que los vínculos de los médicos con el MSP aumentaron por la falta de profesionales especializados en diferentes áreas. “¿Por qué aumentó? Porque tenemos especialidades importantes las cuales no tenemos suficientes a nivel país y tenemos que darle la mayor cantidad de vinculaciones. Por ejemplo, terapia intensiva, neurocirugía, cardiocirugía, que son especialidades demasiado importantes y que no hay la suficiente cantidad a nivel país”, señaló.

Finalmente, dijo que se está trabajando con el Ministerio de Hacienda en la búsqueda de una salida al conflicto. Los gremios médicos indicaron que habrá una asamblea el próximo 24 de octubre para decidir sobre las acciones que tomarán en noviembre, mes en el que podrían hacer otra huelga.