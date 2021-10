Euclides y Arriola son “objetos de burla”, dice abogado encarnaceno

El abogado Daniel Ferreira, quien reside en Encarnación, criticó duramente la gestión del canciller Euclides Acevedo y de la ministra de Migraciones Ángeles Arriola. “Ellos son objetos de burla, creen lo que le dicen sus pares argentinos “, fustigó.

Lea más: No está confirmada la apertura del puente en Encarnación, afirman comerciantes

También aclaró que la urgencia no es y ya no debería ser solo el comercio, sino mucho más que eso: una urgencia humanitaria. Esto refirió teniendo en cuenta que hay familias que no se pueden visitar hace casi dos años y argentinos enfermos que necesitan volver a su país para seguir con sus tratamientos.

Ferreira también indicó que las autoridades hace tiempo tuvieron que haber recurrido a instancias internacionales o presionar mediante el Mercosur, así esta problemática no se hubiera extendido.

Lea más: Encarnación-Posadas: reapertura de puente es “inminente”, solo faltan detalles

La frontera entre Encarnación y Posadas sigue cerrada y ya son muchas las personas que siguen llegando a Encarnación con la intención de pasar al lado argentino, pues resultan ilusionados con las falsas promesas de las autoridades del vecino país.