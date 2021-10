Preocupa la pérdida de interés en vacunas contra el covid-19

“Hay 1.600.000 personas en el rango de 18 a 45 años que no recibieron una sola vacuna contra el covid-19. A nosotros nos preocupa muchísimo eso”, indicó ayer el ministro de Salud, Julio Borba. Consideró que el desinterés por las vacunas es porque “se perdió el miedo a la enfermedad, y eso se puede palpar perfectamente en la calle; la gente ya no usa tapabocas, no hay distanciamiento”.

“Como ya no se ve la cantidad de pacientes esperando turno, la cantidad de internados, o no asusta la cantidad de fallecidos, como que la gente perdió el miedo”, puntualizó el ministro de Salud.

La falta de inmunización, señaló Borba, preocupa porque “hay un rebrote de la enfermedad en algunos países. Y, por ejemplo, en Inglaterra, la mayor parte de los internados y fallecidos son pacientes que, o no tienen el esquema completo o no recibió ninguna vacuna. La vacuna ayuda a evitar formas graves de la enfermedad, como dijimos siempre”.

Niños de 6 años y más podrían recibir la anticovid

Aunque deseó que no ocurra, Julio Borba señaló que “los indicios señalan que sí puede haber un rebrote” de covid-19 en nuestro país.

El ministro instó a la población a aprovechar que hay vacunas e inmunizarse contra el covid. Contó que antes de fin de año prevén recibir casi 5 millones de dosis, con las que quieren llegar a inmunizar incluso a los niños de 6 años de edad en adelante, siempre que lo autorice el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones (Conatei).

Atendiendo la poca asistencia de la población de 18 años en adelante a los vacunatorios, desde mañana la aplicación de primeras dosis será casa por casa, en recorridos barriales establecidos por cada Región Sanitaria. Los puestos de inmunización, entretanto, estarán disponibles para aplicar terceras y segundas dosis.