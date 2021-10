Pariente de Seifart dice que contrato fue de forma “particular” con Paciello

En un comunicado dirigido a ABC Color, Germán Martínez Vierci, propietario de la Consultora Gemvi negó que la misma haya firmado un contrato con el Consejo de la Magistratura. “Nuestra empresa no ha firmado ningún tipo de acuerdo o contrato con el Consejo de la Magistratura. No hemos presentado ninguna propuesta de asesoramiento comunicacional al Consejo de la Magistratura. Tampoco hemos recibido ninguna solicitud solicitud ni resolución oficial al respecto”, alega Martínez en una parte del comunicado.

Por otro lado, señala que sí tuvo conversaciones sobre el tema con el titular del CM, Óscar Paciello, de “forma particular”. Afirmó además que sí tuvo reuniones con el Departamento de Comunicaciones del CM, alegando que todo fue en el marco de las intenciones de Paciello, en forma particular.

En comunicación telefónica con Martínez, indicó: “Yo me reuní con el titular del CM, el señor Óscar Paciello, porque me pidió que le ayude con el asesoramiento comunicacional, pero de forma particular. No presenté ni una nota, nada oficial al Consejo de la Magistratura”.

Martínez dijo que prueba de que el contrato no fue con el CM, es que no hay ningún documento del supuesto contrato. “No hay ningún documento y además, si lo había, tenía que ser aprobado por el Consejo y este no lo aprobó. Las sesiones están grabadas y allí se puede comprobar que el tema no se trató”, afirmó.

“Es más, ya empezamos el trabajo, sin resolución, porque la contratación era de forma particular”, se excusó.

Paciello “se confundió”

Consultado acerca de por qué entonces, Paciello habla de una contratación, mencionando incluso un monto y que si esto generara problemas, lo pagaría él de forma particular, Martínez manifestó: “El señor Paciello ya aclaró ante el Consejo, me dijeron, que él se confundió en la entrevista. Se confundió entre contratación directa y que él contrate directamente”.

Por otro lado, dijo que el único contrato que firmó con el Gobierno es con la Senatur, hace un mes, también para consultoría de comunicación.

Así también, sostuvo hace las aclaraciones porque las especulaciones podrían dañar su imagen como profesional y también de su empresa. Sin embargo, horas antes, en una entrevista en Radio ABC Cardinal 730 AM, el titular del Consejo de la Magistratura (CM), Óscar Paciello Samaniego, admitió que contrataron los servicios de una consultora que es propiedad del periodista Germán Martínez Vierci, conocido como Gemavi, para que mida cuál es la reacción o percepción ciudadana sobre las exposiciones en audiencias públicas de los candidatos a integrar la terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia.

El hecho fue cuestionado, teniendo en cuenta que la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”, prohíbe taxativamente realizar dichos acuerdos contractuales cuando esté de por medio algún pariente.