Consejo de la Magistratura contrató a consultora de cuñado de miembro para “medir” percepción ciudadana

“Lo que hemos hecho es solicitar los servicios de una consultora para que mire la reacción de nuestras exposiciones y cómo la ciudadanía está midiendo el proceso (de selección de terna). Es la consultora de Germán Martínez, el servicio cuesta G. 30 millones. Nosotros no tenemos una medición y si me guío por comentarios de colegas de ustedes voy a entrar en un cajón”, dijo Paciello en conversación con ABC Cardinal hoy.

El comunicador Martínez Vierci es el cuñado de Mónica Seifart, representante en el Consejo de la Magistratura del Poder Ejecutivo, confirmó el mismo Paciello. Aparentemente ofuscado por la consulta, fustigó a los periodistas que cuestionan la contratación del consultor. “Queremos saber qué piensa la ciudadanía porque en esta viña del Señor habemos de todo y hay muy buenos comunicadores y comunicadores muy interesados también”, sostuvo.

Lea más: Otros dos postulantes a la Corte expusieron en las audiencias públicas

Sobre el punto, dijo que la ley le permite hacer esa contratación directa por la que el Consejo acordó pagar G. 30 millones. “La ley nos habilita a esta contratación (de forma directa). Me interesa el resultado. Si es necesario pago yo, no hay ningún problema, acá hay mucho más en juego que eso. No se trata de administrar bien o mal la cosa pública, la administramos correctamente”, se defendió.

Lea más: Dos postulantes renuncian al concurso de terna para la Corte Suprema

Son 18 los candidatos que pretenden integrar la terna para la Corte Suprema de Justicia ante la vacancia producida por el fallecimiento de la ministra Gladys Bareiro de Módica (74), ocurrido el pasado 16 de agosto.

Siguen en carrera: José Agustín Delmás Aguiar, Rubén Darío Romero Toledo, Domingo Guzmán Duarte, Linneo Augusto Ynsfrán Saldívar, Juan Manuel Sosa Ortega, Gustavo Adolfo Ocampos González, Víctor Ríos Ojeda, Rodrigo Alejandro Escobar Espínola, Alejandro Martín Ávalos Valdez, María Teresa González de Daniel, Dionicio Ariel Biedma Barrios, Víctor Alfonso Fretes Ferreira, Alma María Méndez de Buongermini, María Teresa Segovia Azucas, Juan Carlos Paredes Bordón, Gustavo Abrahán Auadre Canela, Jorge Enrique Bogarín González y Esteban Armando Kriskovich de Vargas.

Renunciaron por motivos particulares la abogada Gilda de Fátima Burgstaller y el camarista Cristóbal Ramón Sánchez Díaz.