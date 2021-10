A pesar de la prohibición de la ley, el CM contrató a pariente de consejera, dueño de consultora

En una entrevista en Radio Abc Cardinal 730 AM, el titular del Consejo de la Magistratura (CM), Óscar Paciello Samaniego, admitió que contrataron los servicios de una consultora que es propiedad del periodista Germán Martínez Vierci, conocido como Gemavi, para que mida cuál es la reacción o percepción ciudadana sobre las exposiciones en audiencias públicas de los candidatos a integrar la terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia, pese a que las leyes lo prohíben, pues Gemavi es cuñado de la consejera y representante del Poder Ejecutivo.

“Nosotros lo que hicimos es solicitar los servicios de una consultora para que mida cuál es la reacción de todas nuestras exposiciones (audiencias públicas), cómo está percibiendo la ciudadanía lo que hacemos y tratar de que este mensaje llegue a la gente, que es la realidad que nosotros pretendemos”, comenzó diciendo Paciello Samaniego.

En la entrevista radial, Paciello Samaniego admitió que el dueño de la consultora es Gemvi, que le va a costar G. 30 millones al Consejo de la Magistratura y justificó: “nosotros no tenemos una medición y si me voy a guiar por algunos comentarios que algunos colegas de ustedes han realizado, yo tendría que enterrarme en un cajón, porque en la viña del Señor habemos de todo, porque hay muy buenos comunicadores y hay comunicadores muy interesados también”.

Consultado si el Consejo de la Magistratura realizó el proceso licitatorio, porque es plata pública, o va a pagar cada uno con dinero de sus bolsillos, Paciello Samaniego respondió: “La ley nos habilita a esta contratación de forma directa”.

Seguidamente, se le preguntó cuáles fueron los argumentos para la contratación, a lo que respondió evasivamente: “tendría que recurrir a los fundamentos que están en la resolución respectiva, y si es necesario, lo que a mí me interesa es el resultado, y si es necesario, pago yo, no hay ningún problema. Acá hay mucho más en juego que eso, y no se trata de administrar bien o no la cosa pública, la administramos correctamente”.

Vínculo de parentesco y prohibición de contratar

La miembro del Consejo de la Magistratura y representante del Poder Ejecutivo, Mónica Seifart de Martínez, es cuñada de Germán Martínez Vierci, propietario de la consultora contratada para medir la percepción ciudadana en las audiencias públicas. Sin embargo, la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”, prohíbe taxativamente realizar dichos acuerdos contractuales cuando esté de por medio algún pariente.

Expresamente el Art. 40 describe sobre las Prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas o contratar: “No podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta ley, ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades:

a) los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los últimos seis meses”.

En igual sentido la Ley N° 6622/2010 “Que establece medidas de racionalización del gasto público”, prohíbe la contratación de parientes.

El artículo 6°, de la Ley 6622 dispone sobre las Condiciones generales para la contratación y nombramiento de funcionarios y asesores:

“Dispóngase que en ningún caso se podrá designar a un pariente dentro del cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, tanto de la máxima autoridad de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y como de los miembros de sus órganos colegiados, en el organismo o entidad del cual formen parte, sea en calidad de funcionario permanente, contratado o personal de confianza, que perciba una remuneración u honorario del presupuesto público. Exceptúase el ingreso logrado a través de un concurso público de oposición”.

Cuando se le mencionó que la consejera Seifart de Martínez no puede usar el dinero del pueblo para beneficiar a su cuñado, Paciello dijo: “no es tan así..., pero en fin, será explicado a la Contraloría y a la ciudadanía en general”.

El proceso de conformación de terna continuará con las audiencias públicas el martes próximo en el Salón Auditorio Serafina Dávalos del Palacio de Justicia de la capital. Siguen en concurso para conformar la terna para ministro de la Corte, 18 postulantes.