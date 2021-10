Ataque del PLRA a Cartes no es el camino para ganar en el 2023, sostiene Norman Harrison

Para el empresario y quien confirmó que no tiene ningún interés en candidatarse a la Presidencia de la República por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el discurso del odio interno en filas azules solo ayuda a la ANR de cara a la presidencia del año 2023. Observa que dentro del tablero político la oposición no tiene un candidato que pueda ganar, pero considera que Horacio Cartes no es invencible.