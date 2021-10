Líderes opositores se reunirán en busca de unidad para las presidenciales

Representantes de la oposición se reunirán el viernes en la sede del Partido Revolucionario Febrerista para tratar una posible unidad de cara a las elecciones presidenciales.

Lea más: Satélites y división opositora permitieron fortalecimiento colorado

El titular de dicha nucleación política, abogado Guillermo Ferreiro, sostuvo en diálogo con ABC Digital que dicha convocatoria fue decidida entre todos los representantes de partidos de la oposición, a propuesta del partido que representa.

La reunión está prevista para este viernes 22 a las 16:00.

Al ser consultado si la oposición tiene chances de vencer al oficialismo en los próximos comicios generales argumentó que se debe demostrar madurez para lograr una victoria.

Lea también: Villarejo se anima a carrera presidencial y no desea que un liberal encabece la “chapa”

“La oposición tiene que generar esas capacidades. Si volvemos a cometer los mismos errores que venimos cometiendo y no aprendemos las lecciones que los números y la política nos vienen dando y estas elecciones nos volvieron a dar no vamos a generar esa capacidad y no le vamos a derrotar (a la ANR)”, sentenció.