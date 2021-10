Estado de excepción en Amambay: a Ministra de Justicia le preocupan los abusos

Esta mañana la Ministra de Justicia indicó que al hablar de una declaración de estado de excepción para Amambay cree como fundamental debatir dos aspectos y el principal sería la posibilidad de que se registren casos de abuso de poder.

“A mí en particular me preocupa más bien el tema de los abusos, nosotros cuando tuvimos estado de excepción, tuvimos algunos episodios, hay algunas garantías suspendidas en ese tiempo y esa es mi mayor preocupación, que se use para una especie de extorsión, porque no podemos negar que tenemos corrupción pública en todos los ámbitos de las fuerzas de seguridad”, manifestó en contacto con ABC.

Así también, indicó que “la otra cara” es la de la afectación a la economía, puesto que se tendrán que ejercer controles mucho más fuertes al contrabando y eso afectará a la economía informal en una zona del país donde se tienen datos de una gran existencia de trabajadores informales.

“Con relación a la inversión económica, en las ciudades se dará un superpoder para ejercer controles que afectarán a la economía informal”, resaltó.

Solo 250 nuevos detenidos en un solo día

En otro momento, habló sobre la superpoblación de las cárceles y el constante aumento de la población penitenciaría. Hoy se tienen más de 15.000 personas privadas de libertad. “Solo ayer ingresaron 250 personas”, destacó como llamativo.

Comentó que si bien en algunas zonas del país disminuyeron los números de ingresos sobre todo con la pandemia, en otras cárceles no dejaron de aumentar en las últimas semanas. Comentó en ese sentido que cada reo tiene diferente tratamiento, pues por ejemplo quienes forman de peligrosos grupos criminales no pueden estar en la misma celda que quienes cometieron delitos menores.

Sobre los grupos de crimen organizado, comentó que en Paraguay se instalaron cinco actualmente, que son el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho, Bala Na Cara, el Primer Comando Catarinense y A firma.

