Funcionarios toman y paralizan la Municipalidad de San Lorenzo por falta de pagos

En el segundo día de manifestación, todos los funcionarios se unieron y decidieron parar el funcionamiento de la Municipalidad. Es así que las oficinas de atención al cliente, la mesa de entrada y las cajas, que son los lugares clave y el principal motor para que la Comuna pueda recaudar, quedaron vacías.

Lea más: Con bombas, gritos y aplausos, funcionarios de San Lorenzo piden el pago de salarios

Al respecto, Zulma Amarilla, ex jefa de Comisiones Vecinales, dijo que hasta que no cobren no retomarán sus funcionarios. “No nos pueden obligar a trabajar, porque ellos no cumplen con sus obligaciones. Nosotros necesitamos nuestro salario y pedimos que busquen la forma de cumplir con nosotros. Que hagan un préstamo y busquen cómo pagarnos. Más de un mes estamos viniendo sin que se nos pague”, manifestó la funcionaria.

Al paso de la manifestación salió el jefe de Recursos Humanos, Gustavo “Pacho” Gómez, a presionar a los funcionarios para que retornen a sus lugares de trabajo y dijo que si no lo hacían corrían el riesgo de ser sumariados y suspendidos. “Les pedimos que vuelvan a sus lugares, que se habiliten las cajas para que se pueda recaudar, es la única forma que tendremos para juntar dinero y pagarles. Si no, vamos a vernos obligados a realizar sumarios”, afirmó el alto funcionario municipal.

Olla popular

Para demostrar que ya no cuentan con recursos para seguir sosteniendo la vuelta a sus puestos de trabajo, un grupo de los manifestantes se organizó y preparó una olla popular que puso a disposición de todos los obreros para la hora del almuerzo.

La propuesta del intendente Nery Quiñónez es el pago parcial, es decir que pagarían por parte a ciertos sectores. La Comuna actualmente cuenta con 1.500 funcionarios, de los cuales ni siquiera el 50% percibió sus haberes.