Fúster espera “reacción” del Ministerio Público ante el contrabando

El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Santiago Bertoni, refirió ayer que el contrabando se da en nuestro país debido a la corrupción que existe en el sistema de prevención. Esto indicó tras una reunión con cebolleros, quienes solicitaron “tolerancia cero” al tráfico ilegal de este producto.

El ministro coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional Prevención y Combate al Contrabando (UIC), Emilio Fúster, coincidió en la perspectiva del ministro del MAG, pues afirmó que existen funcionarios “contaminados” en las instituciones que operan contra el tráfico ilegal de mercaderías. “No solamente lo hemos demostrado, sino denunciado”, declaró.

Ante ello, Fúster refirió que si bien existen algunos casos que fueron judicializados, esperan una “reacción” por parte del Ministerio Público. “Nosotros esperamos la reacción del Ministerio Público en cuestiones específicas”, sostuvo.

También refirió que solo puede realizar denuncias sobre funcionarios irregulares y no disponer del cambio de los mismos. No obstante, indicó que el traslado de los “contaminados” no representa la solución, sino -indicó- el procesamiento penal de los mismos.

Contrabando: una guerra de años

El ministro refirió que existen algunos “logros” por parte del sistema de prevención anticontrabando. “Algo se está conteniendo para evitar esta situación”, expresó. Igualmente, reconoció que “tenemos batallas ganadas, empatadas y aún perdidas”.

Asimismo, afirmó que la “guerra” contra el contrabando puede durar años. Tenemos que pelear y es un proceso”, acotó.

Por otra parte, Fúster indicó que desde el UIC no operan bajo las órdenes de ningún “patrón”.