El 70% de los nuevos hospitalizados son personas no vacunadas

El 70% de los pacientes hospitalizados por covid-19 en las últimas semanas son personas que no están vacunadas, alertó la directora interina de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala. Advirtió que los números tranquilizadores de los últimos tiempos no deben ser motivo de relajamiento, pues también se ha notado un aumento de fallecidos, de los cuales la mayoría no estaba inmunizada.