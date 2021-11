Contralor niega blindaje a Hugo Javier, aunque reconoce que auditorías son lentas

El contralor conversó este lunes con ABC y reconoció que la institución a su cargo no denunció en su momento ante el Ministerio Público la falta de respaldo documental de transferencias hechas en 2019 por G. 18.300 millones desde la Gobernación de Central a las ONG; en cambio, recomendó que la misma entidad dirigida por el colorado Hugo Javier González sea la que realice la denuncia.

En otro momento, expresó que ya lo hicieron posteriormente y que la CGR envío a Fiscalía la información sobre este caso, además de una serie de 14 observaciones hechas en aquella auditoría.

Dice que actuaron

Benítez se defendió tomando otra investigación que están realizando diciendo que fue la CGR la que avisó a la SET sobre el caso relacionado a facturas adulteradas, que se conoció a finales del año pasado y principios de este y que tiene relación con fondos de emergencia por COVID.

“En primer lugar, el primer escándalo que salió a la luz en la Gobernación de Central tiene relación con facturas adulteradas. Nosotros remitimos a la SET para que se constate eso y ellos hicieron la denuncia”, sostuvo.

Reconoce demora

El contralor insistió en que “hicimos tres auditorías”, de las cuales una terminó y dos siguen pendientes. Reconoció, sin embargo, la demora en llevarlas a cabo.

“Si podemos hacer una suerte de mea culpa, es el tiempo que nos llevó realizar todo esto (…) No siento que no estemos haciendo nada al respecto. Abrimos tres auditorías al respecto. Me da la sensación, en base a las publicaciones de hoy, que el trabajo podría mejorar”, añadió Benítez.

El titular de la CGR afirmó además que “es mentira” que la Contraloría no quiera hacer las denuncias en contra de la Gobernación, sino que la entidad “tiene sus procedimientos” que están cumpliendo.

Irregularidades en Gobernación

“Para determinar la responsabilidad del gobernador se está haciendo la auditoría de la ejecución de los gastos (…) Básicamente, son 14 observaciones que hablan de incumplimiento de procesos internos, transferencias a ONG que no se depositaron, sino que se entregaron en cheque (…) De estas rendiciones que no tienen respaldo, estamos haciendo seguimiento en cuanto a obras. Con esta última auditoría podemos cerrar el circuito”, manifestó Benítez.

“De ninguna manera nosotros dejamos de apuntar a la Gobernación y a Hugo Javier González”, señaló el contralor. Finalmente, aseguró que “justamente hoy, por motivo de la tapa de ABC Color, solicité una reunión con todo el equipo auditor. Durante la mañana vamos a tener una fecha exacta (para conocer cuándo terminarían las dos auditorías pendientes)”.