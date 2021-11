Debaten sobre cuestionada elección de terna para la Corte

Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, sostuvo que el reglamento hablaba de una ponderación en términos promedios, ese promedio se dividía entre siete u ocho votos. “Lo que ocurrió después es lo que tenía que pasar: una sesión de casi cuatro horas en que los diferentes miembros del Consejo dijeron sin pelos en la lengua por qué tres personas debían ser miembros de la Corte”, señaló Riera.

Reconoció que en esa línea “lo que el Colegio vio es esto hubiésemos hecho en las audiencias públicas, esto que se vio es lo que más pesa, porque lo que ocurrió ahí no va contra los números de las puntuaciones”.

En diálogo con ABC TV, prosiguió diciendo que “hay un tira y afloje, no sólo con acuerdos políticos. Esto pasa por todos lados, abogados que quieren que se rinda, otros no”.

A su turno, Víctor Ríos, senador y miembro de la Terna de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que nunca tuvo ninguna ventaja sobre los demás postulantes. “Si había un pacto político, hubieran construido mi imagen desde un principio. Tuve que remarla y mucho, pelear en contra de muchas adversidades”.

Añadió que “uno de los días más tristes de mi vida fue el día del examen escrito, terrorífico, tremendo. No se los puede someter a este tipo de situación a doctores en Derecho que pueden tener todas las debilidades. En mi caso peor, porque no se me reconocen puntos válidos, respuestas correctas que la máquina no leyó”, denunció.