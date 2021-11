Anexo C: Consejo de Itaipú informó a Abdo sobre negociaciones

El director paraguayo de la Itaipú Binacional, Manuel Cáceres, y otros miembros del Consejo de la hidroeléctrica se reunieron en la fecha con el presidente Mario Abdo Benítez para informarle sobre los avances en torno a las negociaciones del Anexo C.

Según Cáceres, el mandatario escuchó las diversas posturas y fue puesto al tanto sobre cómo van las negociaciones. “Esto continúa en el ámbito técnico y esperemos que vaya avanzando rápidamente”, acotó.

Conforme dijo, no existe una instrucción específica por parte del Presidente; no obstante, solicitó que se le informe constantemente de los avances. “El Presidente siempre habla de tener en cuenta los intereses del país. Él desea estar bien informado”, señaló.

Expresó que también están dialogando con los técnicos de la contraparte para evaluar de la mejor forma las tarifas establecidas en el Anexo C.

Nuevos reajustes para construcción de puentes

En otro punto, Cáceres comentó que en la reunión del Consejo de la Binacional del pasado viernes fueron aprobados dos reajustes presupuestarios: uno relacionado a la construcción del puente en Carmelo Peralta y otro para el Puente de la Integración.

El reajuste para las obras del puente que unirá Carmelo Peralta (Paraguay) y Puerto Murtinho (Brasil) fue de entre US$ 15 millones y US$ 20 millones, mientras que para el segundo puente sobre el río Paraná fue de US$ 8 millones.

Según Cáceres, estos ajustes responden a la suba de los materiales para la construcción -acero, hierro y otros- a causa de la pandemia.

Dichos reajustes aumentarán los costos iniciales que fueron presupuestados para la construcción de dichos puentes.

Plan de actualización de tecnologías

El Consejo también aprobó el presupuesto para el plan de actualización de tecnologías. “Ha sido aprobado. Es muy importante para Itaipú ponerlo al día con todas las maquinarias y manejar al avance de la tecnología”, manifestó.

Precisó que este es un plan a 14 años e implica tres fases con tres licitaciones diferentes, dos de las cuales fueron ganadas por empresas paraguayas, de acuerdo a sus declaraciones.