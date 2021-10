Ahora el Gobierno habla de vender nuestro excedente en Itaipú al Brasil, a precio de mercado

La conferencia de prensa que convocaron Itaipú y la ANDE esta mañana para aclarar que en las dos reuniones ordinarias (número 310 y 311) del Consejo de Administración, que realizarán mañana en forma presencial, no tratarán los temas relacionados con la tarifa energética y el presupuesto para el 2022 de la binacional. Indicaron que esto está aún en proceso de análisis y hasta diciembre es el plazo para la definición.

“No está en la agenda ni va a ser tratado el tema de la tarifa de Itaipú, que se encuentra aún en una instancia técnica. Quiero dejar en claro que esta situación se viene negociando por los canales institucionales correspondientes dentro de la Itaipú Binacional”, explicó el director general paraguayo de la binacional, Manuel María Cáceres.

Añadió que hay un equipo de muy alto nivel negociando en este momento para fijar la tarifa 2022. “En el 2022, según el Anexo C, habría reducción en la tarifa, porque se va a pagar ya parte importante de la deuda. Hay una reducción en la cuota que año a año Itaipú viene asumiendo para hacer frente a los compromisos de esa deuda de la construcción de la represa”, dijo.

Aclaró además que también hay interés en que sigan vigentes obras importantes para el futuro, por lo que señaló que el Estado paraguayo recibe alrededor de US$ 600 millones en concepto de regalías y compensaciones, y que no habría ninguna modificación en ese ámbito.

Como estrategia para que no baje la tarifa del 2022 por la reducción de los costos de producción de la energía, el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, explicó que el año pasado firmaron convenios con Itaipú para que la binacional pueda aportar financieramente al sistema eléctrico paraguayo. Recordó que este año, en febrero, acordaron por US$ 203 millones para infraestructura eléctrica en nuestro país, y en mayo, otros US$ 100 millones.

“Es decir, más de US$ 300 millones se han autorizado a través del Consejo de Administración para que se destinen al sector eléctrico paraguayo. De esos US$ 300 millones, US$ 140 millones están previstos que se desembolsen en el 2022″, detalló. Y explicó que esos US$ 140 millones deben formar parte de la tarifa del 2022. “Por tal motivo, es muy importante resaltar que todas estas acciones y gestiones se venían realizando desde el año pasado para que en la tarifa incluya estas inversiones, necesarias para el sector eléctrico paraguayo”, apuntó.

El titular de la ANDE y consejero de Itaipú recordó también que la tarifa actual es de US$ 22,6 kw/mes. “Esa tarifa se está discutiendo. Naturalmente, por la reducción de los compromisos de la deuda, aplicando directamente el Anexo C, tiende a bajar. Lo que Paraguay está haciendo, desde el año pasado, es buscar nuevos componentes que formen parte de esta tarifa y, de esa manera, pueda disminuir lo menos posible esa tarifa y aprovecharla mejor para la infraestructura eléctrica en Paraguay”, aseguró.

Vender a precio de mercado

El Ing. Félix Sosa, aprovechó la ocasión para dar a conocer la postura del Gobierno para el 2023. La prioridad es que esa energía se use en Paraguay para el desarrollo, pero que a pesar de la infraestructura eléctrica que se está montando, todavía tendremos excedentes que se quieren aprovechar de la mejor manera posible. “Va sobrar todavía energía que corresponde a Paraguay y el objetivo es que se la coloque de la mejor manera en el mercado eléctrico, podría ser mejorando el precio de la cesión o entrando directamente en el mercado eléctrico brasileño. Es decir teniendo la libre disponibilidad de nuestra energía para colocarla en el mercado eléctrico brasileño, a precio de mercado”, resaltó.

En ese sentido, dijo que el que va a definir la tarifa del excedente es el mercado, de acuerdo con la situación del momento. “Esa es la línea que tenemos. Lógicamente dentro de esa línea, tenemos varias otras alternativas que se han presentado en base a las conclusiones y recomendaciones del grupo de trabajo conformado en el año 2019, cuyo informe fue entregado a la Cancillería en diciembre del 2020″, agregó.

Hasta estas declaraciones, el Gobierno había revelado esta línea política que tiene relación con la revisión del Anexo C para el 2023. “¿Cómo se puede colocar mejor? Mejorando el precio de cesión (compensación), que actualmente es de casi US$ 10 MWh o colocar directamente en el mercado eléctrico brasileño, es decir la libre disponibilidad y que se pague el precio de mercado. Ese es el objetivo principal que tenemos que insistir, no la tarifa en sí en Itaipú”, sostuvo.

Consultado si para vender el excedente hay que renegociar el Tratado de Itaipú y no solo revisar el Anexo C, el Ing. Sosa respondió que se van a ver todos los mecanismos necesarios. “El artículo 13 (del tratado) directamente no permite, pero desde el Gobierno se van a realizar las acciones necesarias para colocar mejor como cesión o que podamos vender al mercado brasileño. Tiene sus procesos legales como corresponde, pero tenemos técnicos y funcionarios capacitados y preparados”, destacó.