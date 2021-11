Chaco: grupo viajó 280 km en vano para poder vacunarse contra la covid-19

“Salimos de Tacuaras, hicimos 140 kilómetros de venida y 140 kilómetros de vuelta, fue un día horrible, con mucho calor. Fue un día perdido”, es lo primero que escuchamos de Carolina Giménez.

En el Chaco la temperatura se elevó a una potencia desesperante cuando le dijeron que las vacunas no llegaron y que tampoco sabían cuándo llegarían.

Todo esto, cuando por fin consiguieron que las seis personas acepten vacunarse contra la covid-19. Ellos fueron por la primera dosis a Benjamín Aceval, donde no pudieron vacunarse porque tenían que aguardar que llegaran más personas para abrir un frasco y si nadie llegaba habría que volver al día siguiente. Optaron por ir hasta el Polideportivo de Villa Hayes donde funcionaba un puesto de vacunación. Así, todos recibieron la primera dosis el 6 de octubre pasado.

La segunda dosis

Aunque no se querían vacunar, Carolina logró que aceptaran la segunda dosis, y volvieron esta mañana al Polideportivo de Villa Hayes, incluyendo niños a los que no podían dejar.

Cuando llamó al 138 del Ministerio de Salud, la denunciante asegura que le habían dicho que estaban habilitados a partir del lunes. “Llame ayer, esta mañana y vinimos para la segunda dosis de Moderna, pero nos dijeron: no hay vacunas. Jamás nos atendieron al número que nos habían dado”.

Anduvieron por camino de tierra, con calor. “Perdimos todo el día, no podemos ir a Asunción donde dicen que no hay nadie en los vacunatorios y en donde las vacunas están por vencer. Por lo visto, hay ciudadanos de primera y de segunda”, continuó.

Moderna tiene un mes de intervalo

“Vinimos a Villa Hayes porque nos dijeron que tenía que ser el mismo lugar donde recibieron la primera dosis. Solo el ministerio puede autorizar el traslado”, observó.

“Acá no tenían luego, la primera fue el 6 de octubre, hoy es 9. No les importa, tardamos mucho en convencerle a esta gente, y ni siquiera informan porque ni atienden en el número que nos habían dado. El ministerio no envió la vacuna”, relató.

“Ahora quiero saber dónde puedo ir para que reciban su segunda dosis. Y el combustible está tan barato”, ironizó.