Indígenas aspiran a ocupar escaños en el Parlamento

El Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas bajo el lema “Trabajemos juntos por la participación política”, fue organizado por la Comisión de Seguimiento por la Participación Indígena (Codespi), la Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena (Conapi) con el apoyo de la Cooperación Española.

Lea más: Plantearán Ley de escaños reservados para representantes de pueblos indígenas

El dirigente indígena Ángel Vera Sales del pueblo Ava Guaraní, de la comunidad Fortuna distrito de Curuguaty departamento de Canindeyú, manifestó que el objetivo del pueblo indígena es conquistar un espacio político dentro de la Cámara Legislativa y “para eso necesitamos una ley que asegure la participación en Diputados, Senadores, también en las Juntas municipales y departamentales porque en el sistema actual tenemos poca chance. Los partidos tradicionales manejan la estructura, los recursos y nosotros como somos un pueblo minoritario no tenemos la infraestructura, no tenemos los recursos y eso nos aleja de ocupar cargos. Estamos exigiendo a que se cree una ley de participación netamente para pueblos indígenas”.

Ángel Vera dijo que aspiran disputar por los cargos en las próximas elecciones del 2023, “pero necesitamos que se aseguren a los pueblos indígenas los escaños y trabajar por las guías de las elecciones de cómo van a ser las reglamentaciones y cómo podemos elegir”. Además manifestó que de acuerdo a la Constitución Nacional tienen derecho a participar en lo político, económico y social “pero eso nunca pasó a través de nuestra organización, todo quedó en la consulta. Los parlamentarios nunca tuvieron la iniciativa de presentar un anteproyecto de ley que asegure nuestra participación porque a ellos les conviene también el voto indígena”.

“Nosotros queremos ahora un padrón independiente de los pueblos indígenas y que de acuerdo a la cantidad electoral de los pueblos se participe. Que se haga un padrón electoral de los pueblos indígenas y nosotros organizamos las elecciones de cómo va a ser eso. Es lo que estamos pidiendo a través de este proyecto de ley”, enfatizó Vera.

Lea más: Indígenas preocupadas por la niñez

El anteproyecto de ley de creación de escaños reservados para los Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados fue redactado por el senador Miguel Fulgencio Rodríguez (Frente Guasu), presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores. Este anteproyecto de ley fue analizado y discutido por los indígenas y estos solicitaron incluir escaños en Senado y ampliar a juntas municipales y departamentales.

“No estamos ajenos a las elecciones pero necesitamos un padrón diferente que pueda asegurar la participación de los pueblos indígenas. Tenemos que luchar por nuestro espacio. Insistiendo en nuestra participación para que trabajemos por la lucha social del pueblo indígena, para tener una representación real que pueda responder a los intereses de los pueblos indígenas”, puntualizó Vera Sales.

Por su parte, Osmar Suárez, del pueblo Angaite de la comunidad Nepoxen, distrito de Puerto Pinasco, señaló que concluyen que es indispensable ocupar escaños en el Congreso. “Es importante para los pueblos indígenas ingresar al Parlamento, porque la situación del indígena esta cada vez peor y no tenemos representación real. Necesitamos trabajar de acuerdo a nuestras necesidades de cómo nosotros vivimos y cómo nosotros sentimos”.

“Nosotros no tenemos derecho sobre la participación política, no estamos incluidos en las discusiones políticas, no discutimos presupuesto y no estamos incluidos en las políticas públicas y cómo realmente esta el tema indígena en Paraguay. Hace años venimos discutiendo y analizando este tema. Desde hace años venimos soportando el abandono del Gobierno y abandono de la institución pública”.

Lea más: "Eliminación de la pobreza es la matanza de indígenas"

“Estamos exigiendo la representación en el Congreso y queremos cuatro escaños necesitamos dos por Región Oriental y dos por Región Chaco. Queremos llegar al Congreso Nacional como pueblo indígena con autonomía propia para poder defender nuestra cultura, nuestra autonomía y nuestras necesidades y para que podamos fortalecer a las comunidades indígenas que hoy están en la pobreza”.