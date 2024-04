Presidente del IPS explica por qué el haber mínimo jubilatorio ya no será del 75% del salario básico

El Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS) resolvió dejar sin efecto la resolución que disponía el haber mínimo en el 75% del salario mínimo legal, o sea G. 2.010.279. El presidente Jorge Brítez explicó que tomaron esa decisión debido a que el aumento se hizo sin financiación previa.

“Al no tener financiación propia, ese aumento hace que se recurra a las rentas del Instituto para cubrir el monto. Estuvimos analizando y perjudica al fondo jubilatorio; tendríamos que ver la forma de financiar esto para darles a nuestros asegurados”, señaló.

Agregó que quienes tienen el beneficio, es decir se jubilaron durante el periodo en que estuvo en vigencia la resolución, no serán afectados por esta medida. “No se les va a quitar, pero los que se van a jubilar de ahora en más van a ser regidos por el régimen de la resolución anterior (el 50% del sueldo mínimo)”, señaló.

El doctor Brítez agregó que probablemente recién el jueves tendrán un nuevo dictamen con respecto a este tema. “Hoy no creo que todavía se trate, porque la gente de Asesoría Jurídica está analizando para poder argumentar bien esta situación”, detalló.

Recalcó que los asegurados ya jubilados van a seguir cobrando el mismo monto. “No podemos quitarles, ya están cobrando ese haber mínimo, pero de aquí en más ya no se puede, ya no va a resistir el fondo”, manifestó.

Añadió que probablemente definan que el haber mínimo permanezca en torno al 40 o el 50%, pero eso aún no está definido y lo analizarán en las sesiones de hoy y el jueves en el Consejo.

Descarta cambios en requisitos para jubilación

Por otra parte, el presidente del IPS garantizó que no están analizando ningún cambio en cuanto a los requisitos para la jubilación relacionados a la edad o a la cantidad de años de aporte.

“Todavía no es el momento; en todo caso, sería paulatinamente, pero creo que no es el momento, todavía no estamos pensando en eso”, señaló.

Finalmente, indicó que lo que sí se está haciendo es trabajar en la reforma de la Carta Orgánica del IPS para que el pago de las jubilaciones sea en base a los últimos 10 años de aporte. “Para que la gente se ‘sincere’ y aporte por su salario real”, detalló.

Se acabará la falta de medicamentos en IPS

Por otra parte, el doctor señaló que los fármacos que están en falta llegarán en dos semanas. “Hubo un desfasaje, 30 medicamentos quedaron con stock cero”, manifestó.

En ese sentido, señaló que está firmando numerosos contratos y ya aseguraron las compras de esos fármacos. “En dos semanas me van a entregar esos medicamentos. No nos van a faltar hasta diciembre, a partir de que empiecen a entregar”, declaró.

En ese sentido, señaló que luego prepararán las licitaciones para las provisiones plurianuales de medicamentos e insumos en general.