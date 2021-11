Ciudadanos se manifiestan en contra de recortes a los Fondos de Excelencia

Con la frase #LaEducaciónNoSeToca los ciudadanos se manifestaron frente al Panteón de los Héroes en contra del rechazo a los recortes al Fondos para la Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI), pretendidos por el Congreso Nacional. También hicieron cierre de calles del microcentro de Asunción con carteles en mano.

Varios programas de estudios e investigaciones en el país y en el exterior se verán afectados con el recorte de unos US$ 17 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que incluyen las asignaciones al FEEI.

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles pasado el cambio de fuente de financiamiento de FF 10 (Recursos del Tesoro Público) a FF 30 Recursos Institucionales (FEEI), para financiamiento de programas de kits y alimentación escolar, por un monto total de G. 119.067 millones, equivalentes a US$ 17 millones, cifra de la que los Fondos de Excelencia sería despojada.

De concretarse dichos recortes, 5.000 niños de 0 a 3 años no recibirán atención integral directa y domiciliaria; 3.500 niños de 3 a 5 años no podrán asistir al prejardín y al jardín de infantes; 2.377 docentes no accederán a cursos de especialización y 1.720 estudiantes no contarán con 46 aulas y equipamientos nuevos. Además, 171 profesionales no podrán acceder a becas de doctorados y maestrías en las mejores universidades del mundo, 256 investigaciones científicas no se podrán concretar y Paraguay no podrá participar en 2023 de las pruebas PISA Internacional organizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).