Convocan a manifestación para rechazar recortes a los Fondos de Excelencia

Hoy a las 18:00 es la convocatoria de la “Coalición por la Educación y la Investigación - Paraguay” frente al Panteón de los Héroes, para una manifestación en rechazo a los recortes al Fondos para la Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI), pretendidos por el Congreso Nacional.

Organizaciones como Becas Paraguay, la Fundación Carolina, Fubright, el Instituto de Ciencias Sociales, Asociación Paraguaya de Profesionales Graduados en los EE.UU, la Aso Becal y otras más se sumaron a esta convocatoria para exigir a los legisladores que los fondos destinados a la educación e investigación no sean recortados.

Lea más: FEEI: Equipo de Estrategia País reprocha recortes

Son US$ 17 millones los que el Congreso pretende recortar del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que incluyen las asignaciones al FEEI.

El pasado miércoles 10 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el cambio de fuente de financiamiento de FF 10 (Recursos del Tesoro Público) a FF 30 Recursos Institucionales (FEEI), para financiamiento de programas de kits y alimentación escolar, por un monto total de G. 119.067 millones, equivalentes a US$ 17 millones, cifra de la que los Fondos de Excelencia sería despojada.

De concretarse dichos recortes, 5.000 niños de 0 a 3 años no recibirán atención integral directa y domiciliaria; 3.500 niños de 3 a 5 años no podrán asistir al prejardín y al jardín de infantes; 2.377 docentes no accederán a cursos de especialización y 1.720 estudiantes no contarán con 46 aulas y equipamientos nuevos.

Lea más: Fondos del FEEI: Sí hubo recortes, asegura diputada Amarilla

Además, 171 profesionales no podrán acceder a becas de doctorados y maestrías en las mejores universidades del mundo, 256 investigaciones científicas no se podrán concretar y Paraguay no podrá participar en 2023 de las pruebas PISA Internacional organizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).