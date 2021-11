Fondos del FEEI: Sí hubo recortes, asegura diputada Amarilla

La legisladora salió al paso de lo manifestado por el diputado Tadeo Rojas (ANR-Cartista), presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, quien en la sesión extraordinaria que se lleva a cabo este miércoles para el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, insistió en que el presupuesto del FEEI no sufrió ningún recorte y que los fondos asignados para el próximo año fueron respetados en un 100% como lo presentó el Poder Ejecutivo.

Esta misma versión ya lo dio ayer y hoy lo repitió antes del inicio de la sesión, atendiendo que los miembros del Consejo del FEEI, encabezado por el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, junto con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar que no se recorten los recursos del organismo como lo recomendó en su dictamen la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, del cual Rojas es vicepresidente, propuesta apoyada luego por la Comisión de Presupuesto de Diputados.

Amarilla explicó que el tema generó mucha confusión, porque por un lado se habló de recortes y por el otro aseguraban que no y, en ese sentido, dijo que en realidad no hay una reducción de los recursos en los programas que están presupuestados para el año que viene, pero sí hay US$ 17 millones que salen de los fondos no comprometidos del FEEI y que ahora no están financiando ningún proyecto.

Dijo que eso no significa que porque existen fondos no comprometidos esto no se usarán en otros proyectos, además se tiene alumnos becados distribuidos por todo el mundo que necesitarán de esos recursos y si el FEEI se queda sin la plata no tiene sentido seguir llamándole “Fondo”, porque solamente se le permitirá cubrir ciertos proyectos ejecutados actualmente.

La diputada afirmó que si no se le quiere llamar a esto un recorte, que se lo llame una quita, porque en el artículo se establece que el Ministerio de Hacienda debe devolver ese dinero. “Se hizo una quita a los fondos de reservas”, puntualizó de manera categórica la legisladora.

La Cámara de Diputados aprobó un cuarto intermedio para que los legisladores puedan asistir al juramento del nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, el exsenador Víctor Ríos, luego del cual se retomará la discusión sobre el PGN 2022.