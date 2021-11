Fiscalía maneja al menos tres hipótesis en torno a asesinato de exjuez de Paz

El fiscal Gabriel Segovia indicó esta mañana que todavía no se puede decir con certeza cuál fue el móvil del homicidio de Pedro David Galeano, presidente del Colegio de Abogados del departamento de Caaguazú y exjuez de Paz de Carayaó. Adelantó que hasta el momento manejan tres hipótesis concretas, pero no pudo dar detalles para no afectar la línea investigativa. Hoy va a declarar el empleado que fue contratado justo tres días antes del crimen.