Denuncian nueva mortandad de peces en Itapé

Ante las denuncias de supuesta contaminación y mortandad de peces en el Tebicuarymí hechas por los pobladores de Itapé a través de las distintas redes sociales, el Ministerio del Ambiente y la fiscalía especializada en delitos contra el medio ambiente de Villarrica se constituyeron en el lugar para levantar muestras de agua compuesta en distintos puntos donde aparecieron los peces muertos con el fin de determinar qué pudo haber producido el fenómeno.

El fiscal del Ambiente Erico Ávalos indicó que las muestras fueron tomadas río arriba y abajo, además de los puntos en donde se registró la mortandad de peces. “Las tomas ya fueron enviadas de forma inmediata al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología para su análisis con el fin de tener un resultado lo antes posible. Hasta ahora hemos constatado poca cantidad de peces muertos, pero los lugareños nos acercaron fotografías de enormes cantidades de peces que ya se sacaron”, comentó el fiscal.

Asimismo, indicó que abrirá una investigación por contaminación del río y presunto procesamiento ilícito de desechos contra la Azucarera Paraguaya S.A. (Azpa), que sería la responsable, según sospechan los pobladores. “Presumimos que la fábrica es la contaminante teniendo en cuenta que no es la primera vez que ocurre este fenómeno y es gravísimo para el ecosistema y para la fauna íctica. También vamos a verificar la planta de sedimentación de la fábrica y ver si tuvo alguna fuga por las intensas lluvias o han desembocado los desechos intencionalmente”, alegó Ávalos.

A través de las distintas redes sociales, los pobladores denunciaron el fenómeno y compartieron imágenes de la gran cantidad de peces de las distintas especies como boga, mandi’i, mbata, surubí y otros que aparecieron muertos y flotando a orillas del río.

“La mortandad empezó hace tres días. Ayer a la tarde fue la última vez que salieron muchos, pero ahora ya se terminaron los peces, la gente ya llevó todo, en bolsas llevaban los pescados”, comentó el pasero de Itapé, Ramón Duarte.

Contaminación y veda

Asimismo, sindicó como principal responsable del hecho la fábrica azucarera Azpa. “Hace unos seis meses ya había ocurrido lo mismo. Cada vez que llueve grande ocurre esto, posiblemente la pileta de la fábrica rompe y sale todo al río su desecho (…); cada vez que llueve mucho pasa lo mismo, o no sabemos si ellos mismos hacen a propósito. Ahora ya no hay nada para pescar; encima es época de veda y se mueren todos. Si nosotros en veda agarramos un mbata nos vamos presos, pero la fábrica mata miles y no pasa nada”, lamentó el lugareño.

Al respecto, el gerente de la Azucarera Paraguaya SA, ingeniero Raimundo Pedrozo, afirmó que no es la fábrica la responsable del fenómeno ocurrido alegando que las piletas de la fábrica se encuentran en optimas condiciones. “Los técnicos del Ministerio del Ambiente estuvieron verificando la fábrica, las piletas, y no encontraron nada irregular; tampoco tenemos fugas. Es muy presuroso decir que el culpable es la fábrica, recién se está investigando y tenemos derecho a defendernos”, indicó Pedrozo.

Técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) también se constituyeron en el lugar donde verificaron la mortandad de distintas especies de peces y realizaron la toma de muestra de agua compuesta para su análisis.

“A raíz de las denuncias ciudadanas, un equipo técnico fue hasta la fábrica a verificar el manejo de los efluentes del ingenio y el proceso de tratamiento del mismo. Realmente no vieron ninguna irregularidad de descarga o algún rastro de desborde; también fueron a una finca donde hay plantación de caña dulce que linda con el río el cual utilizan como ‘fertirriego’ y en el lugar tampoco se vio rastro importante de melaza o guarapo”, explicó el Director de Fiscalización del Mades, Julio Marecos.