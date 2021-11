Aduanas sigue analizando propuesta de importadores sobre fletes

Hace aproximadamente un mes que el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) remitió a la Dirección Nacional de Aduanas una solicitud para reconsiderar la base sobre la cual calculan los aranceles de flete, debido a la fuerte suba de los precios que está perjudicando al sector, también se suman otros pedidos de otros gremios de importadores en la misma dirección; sin embargo, hasta el momento no hay respuesta por parte de las autoridades que deben decidir sobre el tema, ya que aún siguen analizando la propuesta, según confirmaron ayer desde el departamento de comunicación del ente.

El director de Aduanas Julio Fernández había indicado anteriormente que están analizando la propuesta para ver que ayuda se puede dar al sector importador principalmente para que sus costos no sean tan elevados.

Según reportó la DNA, los costos de logística presentaron un aumento mínimo (de dos puntos porcentuales) en proporción a las recaudaciones, y que con estos aumentos hoy representan el 7% de todos los ingresos de la institución. En octubre pasado, la recaudación aduanera fue de US$ 184 millones y acumuló un total de US$ 1.416 millones en diez meses, reportándose un incremento del 24%. En tanto que los costos de logística representarían alrededor de US$ 100 millones hasta el mes de octubre.

Flete marítimo subió 500%

Importadores aseguran que los costos del servicio de transporte marítimo se elevaron más del 500% en tiempos de pandemia, ya que de unos US$ 3.000 por cada contenedor de 40 pies subió a US$ 19.000 y la tendencia al alza persiste.

Los precios de la logística se incrementaron en Pandemia relacionados con problemas de oferta de los productos y de congestionamiento de las cadenas de suministros globales y disponibilidad de los contenedores, que terminan impactando en los valores de bienes importados de la canasta y explica, por una parte, la presión inflacionaria en ciertos productos.

