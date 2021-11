La deuda pública aumentó 9,8% este año y ya alcanza US$ 13.416 millones

El informe mensual sobre la evolución de la deuda pública elaborado por el Ministerio de Hacienda indica que los compromisos con organismos financieros internacionales, tenedores de bonos del Tesoro y empresas que operan bajo el régimen “llave en mano”, al mes de octubre ascienden a US$ 13.416,2 millones.

El referido monto equivale al 33,4% del producto interno bruto (PIB), luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) actualizara la estimación de crecimiento económico del país.

Antes de la actualización, la deuda acumulada al mes de setiembre de US$ 13.310,3 millones equivalía al 34,6% del PIB, pero al aplicar el nuevo valor de la economía representa 33,2%.

Hasta el mes de setiembre se calculaba con un PIB equivalente a US$ 38.485 millones y tras la actualización efectuada en octubre, subió a US$ 40.112 millones, lo que genera una diferencia entre uno y otro mes.

El ratio deuda/PIB se hace con los datos que proporciona el BCP, estos son revisados periódicamente por la banca matriz y actualizados, siempre y cuando se produzcan los cambios, en tanto el Ministerio de Hacienda actualiza los ratios del año, según la explicación brindada por Ana Osorio, directora de Deuda Pública de la Subsecretaría de Estado de Economía.

Otros factores adicionales que afectan al valor nominal son las variaciones del tipo de cambio.

Ritmo de endeudamiento

En octubre la deuda aumentó US$ 105,9 millones con relación al saldo registrado al mes de setiembre y US$ 1.203,3 millones con relación a diciembre del año pasado. En 2020 la deuda pública creció US$ 3.353,8 millones comparando con el ejercicio anterior, gran parte de esto fue para enfrentar la pandemia por covid-19 y mitigar su impacto en la economía.

En tanto, en lo que va de este gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, se incrementó US$ 5.375,3 millones, lo que fue motivo de críticas en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores del pasado miércoles, durante el estudio del proyecto de Presupuesto de la Nación 2022.

Los legisladores advirtieron que para el siguiente ejercicio se presupuestó un nuevo endeudamiento por US$ 600 millones, lo que de no frenarse el ritmo podría volverse insostenible en el futuro.

La deuda se clasifica en US$ 7.806,1 millones en bonos del Tesoro, principalmente soberanos emitidos en el mercado externo; US$ 5.219,7 millones en préstamos de organismos internacionales; y US$ 390,4 millones bajo esquema “llave en mano”.